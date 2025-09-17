Мъж се вряза с колата си в портата на ФБР, метна американското знаме и избяга (ВИДЕО)

Американските власти издирват мъж, обвинен в извършване на „терористичен акт“, като се твърди, че е използвал колата си, за да разбие входната порта на офиса на ФБР в Питсбърг Фийлд, съобщи CBS News. Инцидентът е станал в 2.40 ч. сутринта местно време, като извършителят е установен. Става въпрос за Доналд Хенсън от Пен Хилс. След като се блъснал в портата, Хенсън грабнал американско знаме от вътрешността на автомобила и го хвърлил върху портата. В резултат на инцидента за щастие няма пострадали.

Нападението идва на фона на напрежението около достоверността на изявлението на директора на ФБР Каш Пател, който заяви, че заподозреният за убийството на консервативния активист Чарли Кърк е заловен.

#Breaking A car crashed into a fence at an FBI office in Pittsburgh early this morning. @WKRN pic.twitter.com/xp51bapMTQ — Megan Fee (@meganfeetv) September 17, 2025

ФБР разглежда случая като терор

„Ние разглеждаме това като акт на терор срещу ФБР“, каза помощник-специалният агент на ФБР в Питсбърг Кристофър Джордано. „Това беше целенасочена атака срещу тази сграда", смята още той. Според ФБР колата, използвана от Хенсън, изглежда е имала някакво съобщение, написано на един от страничните ѝ прозорци, което според Джордано разследващите все още разследват и са повикали екип за обезвреждане на бомби, за да разчистят превозното средство.

Стана ясно, че заподозреният е посетил офиса на ФБР, за да подаде жалба, която според разследващите обаче не била логична, съобщи още американската медия.