Кучето на Байдън отново ухапа охранител

ОЩЕ: Кучето на Джо Байдън ухапало за 4 месеца 10 агенти на Сикрет сървис



"Вчера около 20:00 часа полицейски служител от униформения отдел на Сикрет сървис влезе в контакт с домашния любимец на първото семейство и беше ухапан", заяви говорителят на Сикрет сървис Антъни Гулиелми. По-късно той заяви пред CNN, че пострадалият служител е разговарял с директора Кимбърли Чийтъл и се чувства добре.

🚨 BREAKING: Joe Biden’s Dog Commander bites another Secret Service agent, the 11th known incident pic.twitter.com/n8sQZh9k32