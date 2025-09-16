Войната в Украйна:

Къде са обещаните преди 2 месеца Patriot на Украйна? Тръмп словоблудства: Обичам Украйна (ВИДЕО)

16 септември 2025, 20:40 часа 550 прочитания 0 коментара
В стил, който по нашите ширини се определя с думичката "гьонсурат", американският президент Доналд Тръмп за пореден показа, че що се отнася до войната в Украйна той е почти пълен провал - много думи, никакви действия. Клишетата, които постоянно продължават да излизат от устата му, са достойни за едно описание - словоблудство.

Поредното - попитан какво става със 7-те ПВО системи Patriot ("Пейтриът"), които обеща на Украйна преди 2 месеца предвид поредния тежък руски въздушен удар, този път срещу Харковския университет, Тръмп изобщо не обели дума. Вместо това, след като разбра, че въпросът му се задава от украински репортер, почна да обяснява колко много обича Украйна, как решил "7 войни" и всички вече познати до втръсване клишета:

Освен това - за втори път в рамките на няколко дни Тръмп констатира очевидното за всички: че Володимир Зеленски и Владимир Путин се мразят. Неприязънта на Путин пролича много отдавна, още когато Зеленски не се съгласяваше публично с него за ситуацията в Донбас в рамките на среща в Нормандския формат, за Минските споразумения. Тогава Путин обясняваше как в Донбас имало хора, които искали да се самоопределят и не признаваше явната намеса на Русия, която пращаше и войници, и оръжия, за да откъсне региона от Украйна:

В пореден изблик на словоблудство, Тръмп повиши тон - че Зеленски трябвало да сключи сделка, а Европа трябвало да спре да купува петрол от Русия. И това при положение, че купуващите открито такъв петрол се кълнат да са първи съюзници на Тръмп - Унгария на Виктор Орбан и Словакия на Роберт Фицо - Още: Близък до Тръмп сенатор заплаши Унгария и Словакия заради руския петрол, Будапеща не отстъпва

