Мелания - тайното оръжие на Украйна: Какво казвала първата дама на Тръмп след разговорите му с Путин? (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп, който даде ултиматум на диктатора Владимир Путин да сложи точка на войната си в Украйна до 50 дни, или да се изправи пред 100-процентови мита, разкри и любопитна подробност от разговорите си с първата дама Мелания Тръмп по темата. След разговор с руския лидер, за който републиканецът е смятал, че е минал чудесно, тя се зачудила как е станало така, при положение че ракети отново летят към поредно населено място в Украйна.

"Прибирам се вкъщи и казвам на първата дама: "Знаеш ли, че днес говорих с Путин, имахме прекрасен разговор". А тя казва: “О, наистина? Току-що беше ударен още един [украински] град"", разкри Тръмп пред генералния секретар на НАТО Марк Рюте във Вашингтон, докато представяше бъдещите планове на САЩ спрямо Руската федерация.

Те включват 17 установки "Пейтриът" (Patriot), които ще бъдат изпратени на украинските сили по силата на тази нова "сделка" - няколко европейски държави ще дадат своите остарели ПВО системи на Украйна, а САЩ ще ги заменят с нови.

Trump on Putin: “I go home and I tell the First Lady, ‘you know I spoke to Putin today, we had a wonderful conversation,’ she says ‘oh really? Another [Ukrainian] city was just hit.’” pic.twitter.com/bjYyuFUIDP

Според Politico и The Times рязката промяна в позицията на Доналд Тръмп по отношение на подкрепата за Украйна може да се дължи не на Пентагона, а на самата първа дама.

Съобщава се, че Мелания Тръмп, която е родом от бивша Югославия, е била шокирана от руските удари по украинските градове и многократно е напомняла на съпруга си за цивилните жертви.

