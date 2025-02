Самолет се разби на магистрала в Бразилия, хора са изгорели до смърт (ВИДЕО)

Най-малко двама души загинаха в петък, 7 февруари, след като малък самолет се разби на оживен път в бразилския град Сао Пауло. Станал е сблъсък с автобус, докато самолетът е кацал аварийно. Щети има и по други превозни средства. Овъглени части от машината са разпръснати по магистралата. Инцидентът е станал около 7:20 ч. местно време в крайбрежния квартал Бара Фунда, съобщи CNN Brasil.

По данни на военната полиция - двама пътници от самолета са изгорели до смърт. Други шестима души са били ранени, включително мотоциклетист и жена в автобуса, които са били ударени от летящи отломки.

Още: Бразилия отказа да помага за депортирането на мигранти от САЩ

Кадри от последствията показаха черни облаци дим и яркооранжеви пламъци, разгърнати над магистралата.

‼️ BREAKING: Plane crashes into passenger bus during emergency landing in São Paulo, Brazil



According to preliminary reports, the aircraft attempted an emergency landing and collided with several vehicles. In addition to the plane, the bus and multiple other vehicles caught… pic.twitter.com/1LWrnEujU4