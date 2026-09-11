Може би вече и аз съм част от литературата: Салман Рушди с престижна награда от САЩ

Салман Рушди, който е американски гражданин от десетилетие, ще бъде отличен с почетната Национална литературна награда на САЩ за цялостно творчество, предаде Асошиейтед прес. Отличието се връчва от Националната литературна фондация. "Въпреки че живях тук много, много години, преди да получа паспорт и да имам зелена карта, гражданството изведнъж ми даде усещане, че съм част от това (САЩ) и то е по-силно отпреди. И мисля, че има нещо подобно в тази награда", каза 79-годишният Рушди, който е родом от Мумбай (по онова време Бомбай). Той имигрира във Великобритания като тийнейджър, а сега живее в Ню Йорк със съпругата си - писателката Рейчъл Елиза Грифитс.

"Спомням си, че някой ми каза, че когато Реймънд Карвър получи голяма американска награда, се описа като "вече част от литературата". И си помислих: "Може би сега и аз съм част от американската литература", добави Рушди по време на неотдавнашно интервю по Zoom, цитиран от Асошиейтед прес.

Още: Свободата на словото е под реална заплаха: Предупреждение от Салман Рушди

"Обхватното творчество на Салман Рушди е възхвала на силата на литературата да създава истории, да изгражда мостове и да установява връзки отвъд граници, поколения и идентичности", казва Рут Дики, изпълнителен директор на Националната литературна фондация в разпространено изявление. "Романите и сборниците с разкази на Рушди се развиват на фона на реални и въображаеми пейзажи, а неговото творчество процъфтява благодарение на спецификата си – предлага на читателите изключително честни истории, които са културно, политически и географски разнообразни".

Снимка: Getty Images

Медалът за изключителен принос към американската литература ще бъде връчен на Рушди от дългогодишната му приятелка и писателка (а също и имигрантка от Индия) Киран Десаи по време на церемонията за американските годишни Национални литературни награди. Тя ще се състои в Манхатън на 18 ноември.

Салман Рушди е 39-ият лауреат на почетния приз за изключителен принос към американската литература. Той е едва четвъртият ѝ носител, роден извън пределите на САЩ. Преди него почетното отличие получават роденият в Канада Сол Белоу, Изабел Алиенде от Чили и роденият в Швеция Арт Спигелман. Салман Рушди има една номинация за американска Национална литературна награда - през 2024 г. за романа "Нож", отбелязва Асошиейтед прес.

Творчеството на Салман Рушди

Той е автор на повече от 20 книги, сред които и "Родените в полунощ" – носител на наградата "Букър". Мнозина неизбежно ще го запомнят с романа от 1988 г. "Сатанински строфи", в който споменаването на пророка Мохамед предизвика протести от страна на мюсюлмани по целия свят и фатва от иранския аятолах Хомейни.

През последните години изглеждаше, че Рушди вече не е в опасност, докато през 2022 г. не беше намушкан многократно на сцената по време на литературен фестивал в западната част на щата Ню Йорк. Още: Обвиниха в тероризъм нападателя на Салман Рушди

Голяма част от действията в творчеството на Рушди се развива извън САЩ – "Родените в полунощ" е един от най-значимите романи за постколониална Индия, а действието в "Сатанински строфи" се развива в Лондон и Индия, както и на други места. Но авторът е на мнение, че да си "американски" писател не означава непременно да поставяш действието в книгите си в тази страна, допълва БТА.