Извън ядрени ракети: Путин с нова хватка да постигне своето в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Освен с ядрена реторика като заплаха и част от вечния похват на тоягата и моркова, руският диктатор Владимир Путин вече включи в "дипломацията" си и морков. Става въпрос за предложението му журналисти, включително „чуждестранни“, да се уверят колко го е закъсала украинската армия в Покровск и Купянск, където, според Путин, украински части били обкръжени. Нищо такова обаче още не се потвърждава от купищата геолокализирани видеокадри, които постоянно излизат от фронта в Украйна – Още: Лъжа след лъжа: Ядрените хвалби на Путин преди "Буревестник" и "Посейдон" - със "Сармат"

С предложението си Путин всъщност дава възможност за микропримирие и това е похват да спечели още време, за да бяга от същински преговори за мир. "Путин вероятно се опитва да използва идеята за микропрекратяване на огъня, за да покаже, че Русия е заинтересована от прекратяване на огъня, особено след като публично отхвърли предложеното от президента на САЩ Доналд Тръмп спиране на бойните действия на настоящата фронтова линия. Предложеното от Путин прекратяване на огъня би било информационно-пропаганден похват да представи ситуацията по начин, който е в негова полза. Путин вероятно преценява, че Украйна няма да се съгласи на това странно и неискрено предложение, което допълнително подкрепя дългогодишния наратив на Кремъл, че Украйна е пречката за мира", коментира ISW, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, в дневния си обзор – Още: Да пратим журналисти при обкръжените украинци: Путин се изпусна каква провокация подготвя

На този фон, вече стана ясно, че Украйна и европейски партньори на Киев са подготвили чернова за мирния процес в 12 точки. Най-важното – първо да има спиране на огъня по настоящата фронтова линия и после преговори по същество. Спирането на огъня трябва да влезе в сила 24 часа, след като и двете страни се съгласят. Спирането на огъня включва мониторинг от страна на САЩ да няма нарушения, както и подписване на споразумение да не се предприемат бойни действия и Украйна да не си иска обратно окупираните земи, докато текат същинските преговори. Превидено е и символично премахване на някои от по-малките западни санкции срещу Руската федерация. Вече при същинските преговори е предвидено да бъде договорено управлението на окупираните от руснаците украински земи, както и връщане на замразените на Запад 300 млрд. долара руски активи, но само ако Москва плати за причинените от нея разрушения във войната. Едва ли обаче този план ще бъде прегърнат от Кремъл.

В гените ни е да се бием: Детайлите ще решат

Като част от пропагандата си, Путин произнесе знакови думи, държейки ръката на ранен войниик при своя визита в руската военна болница "П. В. Мандрика" – воюваш като дядо си, в гените на руснаците било. Визитата на Путин беше отразена подробно на сайта на Кремъл (ВИДЕО), а думите му са поредно показно в сферата на пропагандата за намеренията му да не спре в Украйна, докато не победи, независимо от цената.

В материал-анализ на Робърт Сийли за The Telegraph е посочено, че войната на Путин в Украйна струва на Русия по неофициални оценки по 500 млн. долара на ден, а 40% от руския държавен бюджет в момента се харчи за военни цели. "Русия демонстрира устойчивост, но колкото по-дълго продължава конфликтът, толкова по-голяма е вероятността намаляващите приходи от петрол и газ, нарастващата инфлация и забавящият се икономически растеж да започнат да оказват значително въздействие", казва Сийли и добавя, че колкото по-дълго продължават украинските удари по руски петролни обекти, толкова по-вероятно е тази рана да стане смъртоносна за руската икономика, оттам и за възможностите на Кремъл да води войната.

Русия е готова да плати висока цена, за да превземе изцяло Донбас, дори ако отнеме няколко години, предупреди в интервю за Радио "Свободна Европа" финландският анализатор Паси Паройнен. "Мнозина възлагат надеждите си на значително отслабване на Русия икономически или загуба на политическа воля да продължи тази война. Но не виждам никакви съществени промени в това отношение. Струва ми се, че Русия все още е готова да плати висока цена за много бавен, но все пак стабилен напредък. Въпросът е по-скоро дали Украйна е способна да поддържа това ниво на бой и да се съпротивлява", каза той. И изрази съмнение дали украинците трябва да упорстват и да се бият за Покровск и Мирноград, които според него са трудни за отбрана позиции. За него най-важното е украинската армия да не бъде смъртоносно изтощена – ако тя бъде щадена и разумно поддържана, Украйна ще издържи във войната години наред, дори при загуба на Донбас. Същевременно финландецът смята и, че Русия не върви по възходяща линия на бойното поле и прогнозира, че руската офанзива ще продължи още няколко седмици във вида, който сега се вижда, после ще има известно затишие за прегрупиране – в края на декември или през януари, 2026 година. Нов по-мащабен кръг от военни действия ще започне още през пролетта, прогнозира финландският анализатор.

Добра новина за военните възможности на Украйна дойде от Le Journal du Dimanche. Френската медия публикува материал, според който френският гигант Dassault е готов да прави и изнася изтребители Rafale за Украйна, с цел Киев да изгради мощна военен въздушен флот, заедно с шведските Gripen, за които вече има меморандум. Целта – 250 модерни западни изтребителя, които да са новият гръбнак на украинските ВВС в бъдеще. Украйна получи и нова партида бойни катери от Швеция и Норвегия – CB90, които се използват за патрулиране и бързи десанти на щурмови групи. А на първата световна среща за дронове във Филипините, Украйна представи нов дрон – с 30 километра обхват и максимална скорост от 250 км/ч, който може да лети на височина до 5 километра, подсигурен със защити срещу електронно заглушаване:

Ukraine’s Navy has received additional Combat Boat 90 vessels from Sweden and Norway, completing a full division based on this platform. The CB90s are among the world’s best fast assault boats, used by many NATO countries for troop landings, coastal defense, patrol, and maritime… pic.twitter.com/3vB5InPtwz — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 29, 2025

At the first Drone Warfare Summit in Subic Bay, Philippines, Ukraine unveiled its FA v1 jet-powered unmanned fighter. With speeds over 250 km/h, a 30 km range, and 5,000 m ceiling, the FA v1 is designed for fast, agile air combat. It also features modern ECM resistance and… pic.twitter.com/AAJteUyoZn — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 29, 2025

Сега обаче и Украйна страда много – поредна зима нейната енергийна инфраструктура ще е цел за руските дронове и ракети, сега повече отвсякога. Идеята на Путин – да вкара обикновените украинци в такова нетърпимо битово ежедневие, че те да принудят Зеленски да изтегли украинската армия. До ноември, 2025 година, Русия вече е унищожила половината украинска газова мрежа и е нанесла значителни щети на украинската електропреносна мрежа: "Въглищни електроцентрали, газохранилища и подстанции се бомбардират систематично. Всяка атака затруднява украинците да преживеят зимата", предупреждава Bild. Само ДТЕК, най-големият частен оператор на ТЕЦ-ове в Украйна, е регистрирала 210 атаки срещу свои съоръжения от началото на войната, включително 54 атаки срещу електроцентрали – Още: Русия и Украйна се засипаха с дронове и ракети: Z-блогъри се радват за удари по украински ТЕЦ (ВИДЕО)

“Единствено не успях с Русия и Украйна, но ще стане. Мислех, че ще е лесно заради връзката ми с Путин, но се оказа малко по-различно“ - американският президент Доналд Тръмп не спира да повтаря едно и също където и да отиде, в случая в Южна Корея, на срещата на Азиатско-тихоокеанското партньорство:

Trump still hopes that his "good" relationship with Putin will help him end the war in Ukraine. pic.twitter.com/wKgqbo9gGo — WarTranslated (@wartranslated) October 29, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Сухопътната военна активност в Украйна бележи ръст на дневна база, съгласно официалните украински данни. На 29 октомври са станали 172 бойни сблъсъка спрямо 148 на 28 октомври, според информацията на украинския генщаб. Руснаците са хвърлили 177 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 64 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 24 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4323 изстреляни снаряда, като това е с около 200 по-малко на дневна база. Руската армия е използвала 5671 FPV дрона, което е с около 1000 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак най-горещо е в Покровск – 55 руски пехотни атаки са спрени там. Още 21 са станали факт в съседното от юг Олександриевско направление – руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" съобщава, прилагайки геолокализирани кадри на боеве, че е превзето още едно село там, Красногорск, което значи разширение на фронта на югозапад от Покровск. 24 руски пехотни атаки е имало от Торецк към Константиновка, на север от Покровск. 17 руски пехотни атаки са извършени в Лиманското направление, 15 – в съседното на север Купянско направление, а в северната част на Харковска област последствията от украинския удар по Белгородския язовир още затрудняват руснаците – пак само 5 руски пехотни атаки за 24 часа, за втори пореден път, след като седмици наред нямаше ден без двуцифрен брой атаки.

(КАРТА) Седми корпус на украинската армия обяви в профила си в Телеграм, че Русия е хвърлила 11 000 войници в момента, за да превземат Покровск и Мирноград. Но само в зоната, за която е отговорен 7-ми украински корпус, са хвърлени 27 000 руски войници, с около 100 танка, 260 бронирани машини и 160 артилерийски системи. На един от входовете на Покровск – по-точно западния, като част и от информационната война, беше издигнато руското знаме:

Russians hung their flag at one of the entrances to Pokrovsk. Like said previously, fighting inside the city is very fierce. Russians control most of the entrance roads with FPV drones which makes logistics very hard. The situation is not looking very good. pic.twitter.com/TlZgJ5ZL6U — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 29, 2025

Добрата новина за украинците – напреднали са в село Дорожно, в сектора на фронта при Добропиля, с което оказват допълнителен натиск на северния фланг на Покровск върху 51-ва общовойскова руска армия:

Едва ли скоро руснаците ще пречупят отбраната на Покровск и Мирноград, смята ISW, но подобно на информацията от 7-ми корпус добавя, че вече има данни за руски щурмови групи, опитващи да напреднат към центъра на Покровск, отвъд жп гарата. Все още обаче руснаците не могат да установят такива устойчиви позиции, че да изхвърлят украинската армия изцяло от Покровск и Мирноград, а руската армия така и не успява да напредне толкова на север и на юг от Покровск, че да стане неизбежно градът да бъде обкръжен и така украинците да се изтеглят, без руснаците да дават ненужни жертви в градски боеве, казват анализаторите на института.

Головнокомандувач днями закликав казати правду.



Так от правда: на відео тільки частина груп противника, що наразі присутній у Мирнограді із північної сторони.



Логістики на транспорті в місто немає. Ситуація вкрай важка. Брехня, яку поширює УВ Схід, її тільки погіршує.… https://t.co/tfdeGpbhDd pic.twitter.com/GMWPdY0sA8 — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) October 29, 2025

Украинските сили в Мирноград са лишени от нормална логистика, имат само един логистичен коридор, настоява руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора", който твърди и, че били отбити две украински атаки в Купянск, целящи да освободят "обкръжените" от руснаците украински части там. Нищо от тези твърдения не е подкрепено от геолокализирани видеокадри, но има геолокализирана украинска бомбардировка на къща в Купянск, подсказваща руски напредък в центъра на града:

Руснаците лека-полека напредват и към Константиновка, през районите на Олександро-Калиновка и Володимировка. Засега украинските оценки за този сектор на фронта са, че все още руската армия не прави нищо по-мащабно като операции в самата Константиновка, освен опити на руски групи от по 2-3 войници да влизат в покрайнините.

Volodymyrivka

0:23-0:29

48.44544, 37.35293 destr. BTR-82A

reference image: https://t.co/3228NFAeov (2:00, oct10th)

(note: despite there being a BTR present in the reference image too, this new one appears to be a new and different BTR)@GeoConfirmed pic.twitter.com/bAkmzpvojo — imi (m) (@moklasen) October 28, 2025

New footage from the Lyut Special Police Force Assault Brigade shows the destruction in Kostiantynivka. Another city that is being wiped off the map by Russia. pic.twitter.com/XNqm1rQprP — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 29, 2025

В нов свой анализ украинският военен експерт о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, обръща внимание на новостите в руската сухопътна военна тактика. Той напомня, че в един момент от войната с помощта на FPV дронове Украйна е успявала да постигне безпрецедентна ефективност и да нанася огромни щети на руските щурмови групи, тъй като всяка украинска част комплексно и интензивно е ползвала FPV безпилотни летателни апарати. Така с руското числено превъзходство е почнало да няма значение що се отнася до надеждите на Кремъл за бързи и мащабни пробиви – защото с дроновете бързо се откриват всички сили, тръгнали в атака и бързо им се нанасят смъртоносни удари (създаване на т.нар. kill zones), а защитаващата се армия почти не понася загуби поради отпадналата необходимост да води боеве "гърди в гърди".

Русия обаче вече има отговор и на това, след като направи много опити да го открие – например чрез атаки с мотори, по 2-3 души, твърди Машовец. Отговорът по същността си е комплексен – руснаците внимателно са проучили, че в различните сектори на фронта украинските части са различни. На някои места имат много дронове и малко пехота, на други – по малко от всичко. И затова в основна руска цел се превръщат както украинските оператори на дронове, така и райони, където има много малко украински войници и се образуват пролуки, трудни за наблюдение и защита дори с дронове. Става въпрос за пролуки, които са особено важни и от гледна точка военна стратегия – важни места по сектори, които трябва да бъдат защитени, но заради малкия брой украински войници даже това е много трудно. Съответно, сега руснаците ползват щурмови групи, които се „инфилтрират“ в украинските отбранителни линии, но не просто сляпо напред, а след внимателно разузнаване с дронове къде може да се очаква най-голям шанс за успех и със снабдяване с храна, вода, боеприпаси и оръжия с дронове на щурмовата група, която е успяла да напредне. Успешната инфилтрация с повече малки щурмови групи поставя основите на разпад на отбранителната линия, защото заетата нова позиция се ползва за директни боеве с украинските защитници, които по презумпция са по-малко и ако не дойде подкрепление от пехота, в крайна сметка се стига до отстъпление и „падане“ на сектора.

Още: Напук на руските удари: Киев обяви, че пуска парното. Зеленски каза същото за цяла Украйна (ОБЗОР – ВИДЕО)