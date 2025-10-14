Да не последва Насар съдбата на Новиков и Рамазанов: Шефът на щангите говори като Станка Златева

Вместо да се говори за успеха на Карлос Насар на Световното първенство във Фьоде, в последните няколко дни основна тема е дали той ще продължи да се състезава за националния отбор на България. Президентът на Българската федерация по вдигане на тежести Стефан Ботев направи поредица от изказвания, с които предизвика недоволството на много от поддръжниците на Насар. А изказванията на шефа на щангите на моменти напомнят тези на президента на федерацията по борба Станка Златева.

Стефан Ботев използва реториката на Станка Златева

Както е известно, след встъпването си в длъжност Златева на практика изключи двамата олимпийски шампиони Семен Новиков и Магомед Рамазанов. Сега и другият ни олимпийски шампион от Париж 2024 - Насар, е заплашен да последва тяхната съдба, макар и в малко по-различна ситуация. Борците отказаха да водят централизирана подготовка при новите треньори и да участват по лагери. Насар пък също отказва да тренира по лагери с националния отбор по вдигане на тежести и предпочита да води индивидуална подготовка.

"Ако Насар не присъства на лагерите, не можем да му дадем един лев"

"Федерацията е поканила Карлос Насар да присъства на лагерите. Ако не присъства, не можем да му дадем един лев по проекта", каза Стефан Ботев пред bTV. "В началото на годината се подават всички договори за подписване, по които да получават заплата. След като не го подписва, няма как да получи заплата, защото договорът трябва да влезе в министерството", допълни още Ботев.

Стефан Ботев заговори като Станка Златева и в друга посока: "Ако Насар иска да тръгва към Катар, да тръгва! Не можем да го вържем". Със сходна реторика се изказва и Златева, която няколко пъти каза, че не смята да се моли на олимпийските шампиони да се състезават за България. В същото време тя изисква от тях да спазват поставените от нея условия, за да може да имат правото да участват на европейски и световни първенства.

