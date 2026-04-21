На косъм от трагедия: Директор обезоръжи въоръжен мъж (ВИДЕО)

Директор на гимназия в Оклахома предотврати огромна трагедия. Видео от охранителна камера показва момента, в който директорът на гимназия „Полс Вали“ обезоръжава въоръжен мъж, който е открил огън във фоайето на училището. Директорът Кърк Мур, е бил прострелян в крака по време на инцидента.
Стрелецът е идентифициран като 20-годишния Виктор Хокинс, бивш ученик от Полс Вали. Обвиненията срещу него включват насочване на огнестрелно оръжие, стрелба с намерение за убийство и носене на оръжие на публично събрание.
HERO! An Oklahoma high school principal tackled a gunman on campus, stopping him before he could open fire— NEXTA (@nexta_tv) April 20, 2026
Days later, students thanked him in style — Kirk Moore walked into prom to a huge ovation and was crowned prom king. pic.twitter.com/XcJXanhFYm
Няколко дни по-късно учениците му благодариха, като под бурни овации той е коронясан за крал на бала. Видео от момента показва как учениците аплодират и поздравяват Мур, докато той пристъпва напред, за да получи короната си.
