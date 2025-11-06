Войната в Украйна:

Откриха черните кутии на разбилия се товарен самолет в Кентъки

06 ноември 2025, 06:35 часа 248 прочитания 0 коментара
Откриха черните кутии на разбилия се товарен самолет в Кентъки

Федералните разследващи органи в САЩ са открили "черните кутии" от останките на товарния самолет на "UPS", който се разби в пламъци при излитане от летището в Луивил, Кентъки. При тежкия инцидент загинаха  най-малко 12 души, съобщиха официални представители, предаде Ройтерс и БТА. Тод Инман, член на Националния съвет за транспортна безопасност, потвърди също, че голям "огнен облак" е избухнал около лявото крило на самолета и че един от трите му двигателя се е отделил от крилото, докато самолетът се е движел по пистата.

ОЩЕ: Жертвите след самолетната катастрофа в Кентъки растат (ВИДЕА)

Какво се знае?

34-годишният товарен самолет е летял за Хонолулу с трима членове на екипажа на борда, когато се разби малко след като премина оградата в края на пистата при излитане във вторник вечерта, удряйки редица структури малко извън летището.

Самолетът веднага бил обгърнат от огнен облак, който запалил редица пожари и разпръснал отломки на разстояние от около 800 м, като по този начин било подпалено и съоръжение за рециклиране на петрол, което експлодирало.

ОЩЕ: Товарен самолет се разби при излитане в САЩ (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Инман, в първия брифинг на НСТБ след катастрофата, каза, че регистраторът на полетните данни и регистраторът на гласовите записи в пилотската кабина са конструирани да издържат на ударите при катастрофа и интензивната топлина от пожарите и изглеждат непокътнати, когато бяха открити в сряда сред отломките от катастрофата.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Самолетна катастрофа САЩ черна кутия товарен самолет информация 2025
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес