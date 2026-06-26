Надпревара с времето: Издирват оцелели след мощното земетресение във Венецуела (ВИДЕА)

Най-малко 235 души са загинали и над 1500 са ранени, след като две мощни земетресения разтърсиха Венецуела в рамките на секунди едно от друго в сряда. Второто земетресение беше едно от най-силните, ударили южноамериканската страна от век, с магнитуд 7.5 по Рихтер. Председателят на Националното събрание Хорхе Родригес каза, че близо 1520 ранени са били настанени в болници и че около 250 сгради са частично или напълно разрушени. Смята се, че стотици хора остават затрупани под отломките на срутили се сгради.
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Rescue efforts in Venezuela 12 people still missing but 2 individuals and a dog rescued alive.— Lou 🫦 (@LouAZMerrijul) June 25, 2026
I just want to point out how they pet the dog to give it comfort after being rescued. Continue to pray for as many rescues tonight as possible there have been dozen of aftershocks.…
Спасителите се надпреварват да намерят оцелели, които може да са заклещени под развалините. Вероятността броят на жертвите да се увеличи е много голяма, тъй като спасителните действия продължават.
Геологическата служба на САЩ заяви, че има 44% вероятност броят им да достигне 10 000 и 30% вероятност да достигне 100 000.
Обявено е извънредно положение, а летищните, железопътните и транспортните услуги са спрени.
📍 Venezuela earthquakes leave widespread destruction and casualties— Anadolu English (@anadoluagency) June 26, 2026
🚨 Debris removal continues in Caracas after powerful earthquakes as death toll rises to 235 and over 4,300 injured
🔹 Emergency teams use heavy machinery to clear rubble from collapsed structures following… pic.twitter.com/v6rDn5pxLN
Венецуела бе разтърсена от две мощни земетресения с магнитуд 7.2 и 7.5 по Рихтер малко след 18:00 часа в сряда местно време. Епицентърът на първия трус е бил западно от Морон на карибското крайбрежие на Венецуела, на около 168 км западно от Каракас. Второто земетресение последва минута по-късно, като епицентърът му е бил на 16 км югозападно от Морон.