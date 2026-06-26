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Надпревара с времето: Издирват оцелели след мощното земетресение във Венецуела (ВИДЕА)

26 юни 2026, 6:12 часа 526 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Надпревара с времето: Издирват оцелели след мощното земетресение във Венецуела (ВИДЕА)

Най-малко 235 души са загинали и над 1500 са ранени, след като две мощни земетресения разтърсиха Венецуела в рамките на секунди едно от друго в сряда. Второто земетресение беше едно от най-силните, ударили южноамериканската страна от век, с магнитуд 7.5 по Рихтер. Председателят на Националното събрание Хорхе Родригес каза, че близо 1520 ранени са били настанени в болници и че около 250 сгради са частично или напълно разрушени. Смята се, че стотици хора остават затрупани под отломките на срутили се сгради.

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Спасителите се надпреварват да намерят оцелели, които може да са заклещени под развалините. Вероятността броят на жертвите да се увеличи е много голяма, тъй като спасителните действия продължават.

Геологическата служба на САЩ заяви, че има 44% вероятност броят им да достигне 10 000 и 30% вероятност да достигне 100 000.

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Обявено е извънредно положение, а летищните, железопътните и транспортните услуги са спрени.

Венецуела бе разтърсена от две мощни земетресения с магнитуд 7.2 и 7.5 по Рихтер малко след 18:00 часа в сряда местно време. Епицентърът на първия трус е бил западно от Морон на карибското крайбрежие на Венецуела, на около 168 км западно от Каракас. Второто земетресение последва минута по-късно, като епицентърът му е бил на 16 км югозападно от Морон.

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Венецуела земетресение жертви разрушения
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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