Кабинетът "Радев":

Расте броят на жертвите на труса във Венецуела, хиляди са в неизвестност (ВИДЕО)

26 юни 2026, 2:10 часа 632 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Расте броят на жертвите на труса във Венецуела, хиляди са в неизвестност (ВИДЕО)

Най-малко 188 души са загинали и над 1500 са ранени след двете опустошителни земетресения, ударили Венецуела в сряда. Това сочат последните официални данни, представени от председателя на Националното събрание на страната. Второто земетресение с магнитуд от 7,5 по Рихтер е най-мощното във Венецуела от повече от век.

Много хора остават в неизвестност или все още са заклещени под развалините, докато спасителните операции продължават през целия ден. Много жители няма къде да отидат, след като домовете им бяха сринати в пристанищния град Ла Гуайра, столицата Каракас и околните райони.

САЩ разположиха елитни спасителни екипи, докато Венецуела получава помощ от ООН, латиноамериканските си съседи и Ватикана, наред с други. Междувременно милиони венецуелци, живеещи в чужбина, се надпреварват да се свържат с близките си. Бедствието идва в тежък момент за Венецуела, която вече беше в тежка политическа и финансова криза.

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Венецуела земетресение загинали
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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