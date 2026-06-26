Расте броят на жертвите на труса във Венецуела, хиляди са в неизвестност (ВИДЕО)

Най-малко 188 души са загинали и над 1500 са ранени след двете опустошителни земетресения, ударили Венецуела в сряда. Това сочат последните официални данни, представени от председателя на Националното събрание на страната. Второто земетресение с магнитуд от 7,5 по Рихтер е най-мощното във Венецуела от повече от век.

Hell in Venezuela: authorities say the death toll from the earthquake is approaching 200. https://t.co/1V0fu18tmD pic.twitter.com/oc9ruXxA5g — NEXTA (@nexta_tv) June 25, 2026

Много хора остават в неизвестност или все още са заклещени под развалините, докато спасителните операции продължават през целия ден. Много жители няма къде да отидат, след като домовете им бяха сринати в пристанищния град Ла Гуайра, столицата Каракас и околните райони.

🇻🇪#URGENTE - Un geólogo señalo a Infobae que los dos Terremotos que sacudieron a Venezuela, liberaron una energía equivalente a unas 260 bombas nucleares. pic.twitter.com/B1zvlCdDQg — DatoWorld (@DatosAme24) June 25, 2026

САЩ разположиха елитни спасителни екипи, докато Венецуела получава помощ от ООН, латиноамериканските си съседи и Ватикана, наред с други. Междувременно милиони венецуелци, живеещи в чужбина, се надпреварват да се свържат с близките си. Бедствието идва в тежък момент за Венецуела, която вече беше в тежка политическа и финансова криза.