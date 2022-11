Надпреварата за Сената в Джорджия може да отиде на втори тур през декември

Това е така, тъй като според закона на щата, ако никой от кандидатите не получи повече от 50% от гласовете, се провежда втори тур между първите двама кандидати. По време на междинните избори за Конгрес в САЩ на 8 ноември това е един от най-оспорваните щати. Там демократът Рафаел Уорнък има съвсем крехка преднина пред републиканеца Хършъл Уокър – 49,1% срещу 48,8% при 96% отчетени бюлетини, предава CNN.

Към 10:30 ч. наше време демократите водят с 48:47 в битката за 100-членния Сенат. Ако резултатът в крайна сметка е 50:50, контролът над горната камара ще остане в демократите, тъй като ще се задейства гласът на вицепрезидента Камала Харис и той ще им даде мнозинство.

Надпреварата е оспорвана още в Уисконсин, Аризона и Невада.

Бившата звезда по американски футбол Уокър, който получи подкрепата на Доналд Тръмп, се бори в Джорджия с Уорнък, който проповядва в бившата църква на Мартин Лутър Кинг-младши в Атланта.

Джорджия е ключов щат, който може да се окаже решаващ за контрола на демократите или републиканците в Сената.

Служителят Гейбриъл Стърлинг, отговарящ за изборния процес, съобщи в Twitter, че докато продължава "детайлната работа по преброяването на гласовете, смятаме, че е безопасно да кажем, че ще има втори тур за Сената на САЩ".

While county officials are still doing the detailed work on counting the votes, we feel it is safe to say there will be a runoff for the US Senate here in Georgia slated for December 6. #gapol pic.twitter.com/uwMF2EoDzO