Кабинетът "Радев":

"Нещо не е наред с Норвегия": Тръмп продължава да буйства, че не получи Нобеловата награда

10 октомври 2026, 21:05 часа 1081 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Нещо не е наред с Норвегия": Тръмп продължава да буйства, че не получи Нобеловата награда

"Силен" ден направи президентът на САЩ Доналд Тръмп безспорно днес с редица изказвания пред репортери в Белия дом, които дълго ще се помнят. След като заяви, че президентът Володимир Зеленски му правел проблеми, на него и на целия свят, Тръмп се върна на една от особено болезнените си теми - за Нобеловата награда за мир, с която и тази година се размина. Тръмп си го обяснява с това, че "нещо в Норвегия не е наред".

"Дадоха наградата за мир на човек, за когото никой никога не е чувал. Единственото, което знаем, е, че според мен е много антиизраелски настроен. Нещо не е наред в Норвегия, казвам ви", каза Тръмп.

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Доналд Тръмп Нобелова награда за мир
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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