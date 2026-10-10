"Нещо не е наред с Норвегия": Тръмп продължава да буйства, че не получи Нобеловата награда

"Силен" ден направи президентът на САЩ Доналд Тръмп безспорно днес с редица изказвания пред репортери в Белия дом, които дълго ще се помнят. След като заяви, че президентът Володимир Зеленски му правел проблеми, на него и на целия свят, Тръмп се върна на една от особено болезнените си теми - за Нобеловата награда за мир, с която и тази година се размина. Тръмп си го обяснява с това, че "нещо в Норвегия не е наред".

"Дадоха наградата за мир на човек, за когото никой никога не е чувал. Единственото, което знаем, е, че според мен е много антиизраелски настроен. Нещо не е наред в Норвегия, казвам ви", каза Тръмп.

Няма Нобелова награда за мир: Тръмп реве като ранена в сърцето пантера

Trump: They gave the Nobel Peace Prize to a person that nobody ever heard of. All we know is, I think she's very anti-Israel. Something's wrong in Norway, let me tell you. https://t.co/D8wrstObU7 — Clash Report (@clashreport) October 10, 2026