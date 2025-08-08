Войната в Украйна:

Ниво на сигурност - Бог: Миниатюрно кученце прогони мечка (ВИДЕО)

08 август 2025, 11:26 часа 561 прочитания 0 коментара
Поредно интригуващо видео в китайската социална мрежа TikTok привлече вниманието на милион потребители. Видеокадрите са заснети от охранителни камери и показват сблъсък между черна мечка и куче в Канада.

Каква е историята - мечката влиза в хубава къща, явно търсейки храна. Домът е на художник, намира се в района на Ванкувър. Мечката явно е смятала, че лесно ще намери нещо вкусно за похапване, но не е отчела, че къщата има пазач.

Кой е пазачът - куче на име Скаут. Кучето обаче изобщо не е от някоя порода, известна с едри екземпляри, а напротив - става въпрос за малък померан. Ръстово мечката го превъзхожда многократно, но това в случая се оказва, че не е никакво предимство.

Скаут изобщо не се впечатлява, че насреща си има мечка, а директно атакува и то бурно. Това се оказва достатъчно - мечката е обърната набързо в позорно бягство, докато померанът я преследва до дупка, за да се увери, че натрапникът си отива завинаги. От кадрите изглежда и, че става въпрос за млада мечка т.е. липсата на опит е налице.

В Северна Америка случаите, при които мечки влизат смело да търсят храна по къщи и дворове, съвсем не са изключение. А за позабравилите - мечките са вид, който е близък до семейството на кучетата.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
