Нарастващо напрежение със САЩ: Венецуела с мащабни военни учения в Карибско море

Венецуела започна мащабни военни учения в Карибско море на фона на нарастващото напрежение със САЩ, като според министъра на отбраната Владимир Падрино Лопес целта на маневрите е да се укрепи отбраната и да се демонстрира суверенитет. Повече от 2500 военнослужещи участват в ученията на карибския остров Ла Орчила, подкрепени от 12 военни кораба, 22 самолета и 20 лодки на Боливарската национална милиция и артилерия, заяви Падрино пред държавната телевизия.

Боливарската милиция е част от Въоръжените сили на Венецуела, която включва резервисти, членове на управляващата Обединена социалистическа партия на Венецуела, работници от държавни предприятия и пенсионери, които участват заедно с редовните сили в маневрите.

Ученията, които ще се проведат в рамките на три дни, ще включват репетиции на десанти, противовъздушна отбрана, операции с дронове, средства за радиоелектронна борба и мисии на специалните сили. Падрино описа това като изява на един "въоръжен и подготвен народ", съобщи ДПА.

Още: Тръмп: Ударихме още един кораб на наркотрафиканти край Венецуела (ВИДЕО)

Ученията се провеждат на фона на нарастващото напрежение с Вашингтон. Американският президент Доналд Тръмп обвини правителството на президента Николас Мадуро в толерирането на престъпни групировки, които имат връзки на територията на САЩ, като посочи транснационалния наркокартел "Трен де Арагуа", който по-рано тази година Вашингтон обяви за чуждестранна терористична организация.

Мадуро от своя страна обвини Вашингтон, че повишава напрежението, като разполага военни кораби в близост до Венецуела, и нарече военното присъствие на САЩ в Карибския басейн "най-голямата заплаха" от един век насам.

Във вторник Тръмп заяви, че американските сили са нанесли удар по кораб, за който се предполага, че е пренасял наркотици от Венецуела, убивайки трима членове на наркокартел, за които се смята, че са от Венецуела. Вашингтон твърди, че силите му са поразили три такива кораба през последните дни и са убили 11 души при по-ранни операции. Няколко експерти по правата на човека от ООН осъдиха смъртоносните удари като нарушения на международното морско право.

Тръмп предупреди Мадуро кога САЩ ще свали самолети на Венецуела

САЩ вече няма да защитава венецуелски мигранти