Държавата с главно "Д", предприятие с главно "П" и Кордон бльо, но от свинско

Вчерашните изпълнения край парламента, както и ставащото вътре в него, дават много ясна картина за дереджето на държавата. На същата онази държава, за която Делян Пеевски се закани, че ще бъде с главно Д. Само че ние знаем, че става дума за увековечаване на Феномена, известен още като Държавното предприятие.

Особено предприятието.

Скоро и то може да е с главна буква. Защото вече всички знаем, че каквато е Държавата, такова е и Предприятието. Неговата наглост вече минава всякакви граници и е добре другарите с белите мустаци, които си мислят, че дърпат конците, да вземат да ги дръпнат наистина, ако имат сили, вътък и топки за това. Или поне някакви лостове. Защото напоследък изглежда, че нямат нито едно от изброените. Още: Петков: Двамата дебелаци говорят всеки ден за хората, но ги е страх да минат 3 метра по тротоара

Искаме ли да живеем още в тази смрад?

Пеевски си позволява да определя за кого да работи НСО. Саботира дължавния глава. И на цялата пригласяща му кохорта не ѝ пука.

Да, няма как да очаквате помощ отвътре за реформа на гробището. Но пък това могат да го направят всички останали, които ненавиждат цялата тази смрад. И искат да се започне на чисто.

Новоначалното наглейшество стига дотам, че обявява всички останали за дерибеи. Не дава дума да се каже критична. Стъпило е на вратовете на съдебна система, на парламент и на почти всичко в държавата. Още: "Държавата не му принадлежи": ПП-ДБ ще предложи НСО да спре да охранява Пеевски (ВИДЕО)

Не с главна, а с беззвучна буква е така наречената държава.

Егати държавата, щом това нещо я командва цялата, ако перифразираме класика Нейчо Неев.

Не магическа пръчка, а гаубица

Коленопреклонните държачи на ветрилата, даващи попътен вятър за "ново начало", няма да изчезнат с магическа пръчка, освен ако тя не е гаубица. Те ще веят и на всеки друг, ако им помага да "цъфтят" редом с него. Но те пропускат факта, че всичко това се трупа и скоро ще достигне критичната си точка. Колкото повече се опитва Пеевски да заглушава гласа на нормалните хора, толкова повече ще се трупа.

Не е нужно човек да е политолог, за да види, че вървим към тотална радикализация. Тя е логичната развръзка на всички неразплетени корупционни скандали, на всички натрупани по мафиотски начини богатства и на цялото това покорство на апарата, продължаващ да се нарича държава. Още: Атанасов за сблъсъците с Пеевски: Даде се знак на обществото кой управлява държавата (ВИДЕО)

Репресиите вероятно вече са планирани и изпълнителите им са на полусъединител, но - има едно НО.

Кордонът, пазещ Пеевски от неколцината, осмелили се да му противоречат, е почти като Кордон Бльо. Е, не е с пилешко, със свинско е (свинско кордон бльо се прави от месо, начукано на тънко и увито около сирене, панирано и след това изпържено на тиган или печено). Но тази синя панделка знаете ли какво значи? Значи, че готвачът е готов да отвърже червеното конче от ръчичката. Готов е. Менюто - също.

Автор: Стефан Стефанов