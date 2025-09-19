Войната в Украйна:

Сигурно Симеон Радев се обръща в гроба, защото г-н Пеевски е един от строителите на държавата

19 септември 2025, 07:42 часа 255 прочитания 0 коментара


Думите от заглавието са на журналистката Емилия Милчева - те бяха изречени в сутрешния блок на Нова телевизия. Тя каза и нещо още по-силно: Ако това харесва на българските граждани, да продължават да са все така послушни. Милчева вмъкна сред тези думи и определението "нацепен батка" - ако на българите им харесва такова поведение, като на "нацепен батка", да спят спокойно - Още: "Наркоман. Погледни колко си смешен": Пеевски в словесен сблъсък с Асен Василев, Кирил Петков и ПП (ВИДЕО)

Това е една много неприятна ескалация. Проблемът е, че участниците са много и различни, хората се настройват едни срещу други - това заяви Георги Харизанов, който от години се изявява като политически анализатор, но миналото му е по-интересно: Бит и съден за източване на "Напоителни системи" "анализатор" защити Цветанов за апартамента

"Асен Василев от много време нарича своите политически опоненти "дебелаци". Окей, фиданка" - най-запомнящата се реплика на Харизанов сега, като с тези думи той обясни, че логично "хората" се засягат.

Ивайло Ачев
