Куба посреща руски петролен танкер с надежда, но и резерви

В Куба предпазливо посрещнаха новината за предстоящото пристигане на руската петролна пратка, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп разреши доставката въпреки наложената блокада. Танкерът „Анатолий Колодкин", превозващ 730 000 барела суров петрол, се движеше покрай северното крайбрежие на острова по пътя си към пристанището Матансас - първа доставка от януари насам.

Смесени реакции

Реакциите сред кубинците са разделени. "Ще го посрещнем с отворени обятия. Нямате представа колко много се нуждаем от този петрол", заяви 74-годишна пенсионерка от Матансас, чийто дом отново е бил без ток.

"Капка в морето в сравнение с това, от което се нуждае тази страна", отвърна 56-годишен градинар от Хавана, определяйки пратката като "символичен жест без реално икономическо въздействие".

Тръмп заяви, че "няма нищо против" доставката, тъй като кубинците "трябва да оцеляват", но предвиди, че тя ще има малко значение. "Куба е свършена, имат лош режим и корумпирано ръководство", каза той.

Кубинците са издържали седем национални прекъсвания на тока от 2024 година насам, включително две този месец, а постоянният недостиг на храна и лекарства е предизвикал редки, но показателни протести. „Истинското решение на нашите проблеми е изграждането на нови термоелектрически централи", смята пенсионерът Орландо Окана.

Разрешение от Тръмп

Говорителката на Белия дом Каролайн Лийвит уточни, че няма промяна в санкционната политика и че решението е взето „за конкретния случай" с хуманитарна цел. Кремъл от своя страна заяви, че е „доволен" от пристигането на танкера, а говорителят Дмитрий Песков подчерта, че Москва смята за свой „дълг" да окаже помощ на кубинските си приятели.

Мексиканският президент Клаудия Шейнбаум съобщи за преговори с частни фирми за нови доставки на мексикански петрол до Куба и разкри, че лично е дарила около 1 100 долара за хуманитарна помощ на острова.

Според експерта по кубинския енергиен сектор Хорхе Пинон от Тексаския университет в Остин пратката би могла да се преработи в 250 000 барела дизел - достатъчни за около 12,5 дни. Преработката и доставката на рафинираните продукти обаче ще отнемат между 20 и 30 дни, а правителството ще трябва да избира дали да използва горивото за резервни генератори или за транспорт и земеделска техника.