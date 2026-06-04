Нови санкции за Русия и милиарди за Украйна от САЩ: Първата крачка е направена

За първи път откакто Доналд Тръмп се завърна на поста, Конгресът постигна значителен напредък по нов пакет за помощ на Украйна. Камарата на представителите гласува с 218 на 204 за насърчаване на законопроекта, който включва 8 милиарда долара във военни заеми за Киев, удължаване на военната помощ до 2027 г. и нови санкции срещу Русия. Забележимо е, че няколко републиканци са изиграли ключова роля в протакването на законодателството напред.

Очаква се окончателното гласуване да се състои в Сената на САЩ по-късно тази вечер. Ако бъде приет и там, законопроектът ще бъде изпратен на президента Доналд Тръмп за подпис.

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Законът за подкрепа на Украйна, внесен от конгресмена Грегъри Мийкс - демократ от Ню Йорк, ще осигури 8 милиарда долара заеми за военно финансиране на Украйна, ще удължи Инициативата за съдействие за сигурността на Украйна (USAI) до 2027 г. и ще наложи допълнителни санкции на Русия. Мийкс определи предстоящото окончателно гласуване като „от историческо значение“, наричайки руската инвазия „най-голямата сухопътна война в Европа след Втората световна война“ и формулирайки мярката като тест дали Конгресът ще подкрепи Украйна и ще „отстоява нашите ценности“.

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Представителят Дон Бейкън от Небраска, един от републиканските поддръжници на усилията, приветства резултата. „Камарата на представителите току-що гласува с 218 срещу 204 гласа за продължаване на разглеждането на петицията за освобождаване от отговорност, за предоставяне на военна помощ на Украйна и налагане на строги санкции на Русия“, каза Бейкън. „Това е нашият момент на Чърчил и трябва да преминем изпитанието“, категоричен бе той.

Поддръжниците на законодателството твърдят, че гласуването идва в критичен момент, тъй като Русия засилва ракетните атаки и атаките с дронове в цяла Украйна. Украинският президент Володимир Зеленски многократно е апелирал към Вашингтон за допълнителни системи за противовъздушна отбрана, по-специално за прехващачи „Пейтриът“, способни да се защитават от балистични ракети, изстреляни от Русия.

Рубио: Нахлуването в Украйна е стратегическо бедствие за Русия

Часове преди гласуването в Камарата на представителите, държавният секретар на САЩ Марко Рубио направи забележително откровена оценка на руската военна кампания по време на показания пред Конгреса, твърдейки, че Москва не е успяла да постигне първоначалните си военни цели и може никога да не си осигури целите, които в момента се стреми да постигне чрез преговори.

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„Не мисля, че в този момент има съмнение в съзнанието на повечето наблюдатели по света, а бих казал и в съзнанието на някои хора в Русия, че нахлуването в Украйна е било стратегическо бедствие за тях“, каза Рубио пред законодателите. „Те със сигурност няма да постигнат целите, които си поставиха в първия ден, и може дори да не успеят да постигнат военно целите, които искат сега в преговорите“, добави той.

Рубио заяви, че украинските сили са постигнали напредък на бойното поле през последните седмици и са станали все по-ефективни в провеждането на удари на далечни разстояния в Русия. „Украинците не само се бият смело, но и се бият ефективно“, каза той.

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Държавният секретар повтори, че Вашингтон не се смята за неутрален участник в конфликта. „Наложихме санкции на Русия и доставяме и продавахме оръжия... на украинците“, каза Рубио, добавяйки, че санкциите на САЩ остават насочени към Москва, а не към Киев.

В същото време Рубио твърди, че конфликтът в крайна сметка не може да бъде разрешен на бойното поле. „Тази война няма военно решение. Трябва да има договорено споразумение“, каза той, като същевременно призна, че мирните усилия са в застой, защото исканията на Русия и Украйна остават далеч един от друг.

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Рубио също така разкри, че администрацията финализира нов пакет от военна помощ за Украйна на стойност 400 милиона долара. Финансирането идва от Инициативата за съдействие за сигурността на Украйна, одобрена от Конгреса, и би позволило на Пентагона да закупува оборудване и боеприпаси директно от американски отбранителни контрагенти. Съобщението идва на фона на продължаващия дебат във Вашингтон относно военната подкрепа за Украйна и опасенията, изразени от някои законодатели относно американските оръжейни запаси.