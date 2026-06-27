Ново силно земетресение удари Венецуела (ВИДЕА)

Ново силно земетресение разтърси северното крайбрежие на Венецуела, дни след като две последователни земетресения разрушиха сгради и отнеха живота на близо 1 000 души, предаде "Ройтерс". Очевидци в Каракас и Маракай са усетили труса, който е с магнитуд 4,9 според Европейско-средиземноморския сеизмологичен център. Още: Над 50 000 души са в неизвестност след трусовете във Венецуела, броят на жертвите продължава да расте (ВИДЕО)
AP's Juan Arraez was in Venezuela when a devastating double earthquake ravaged the country on Wednesday. Today, he captured footage of citizens digging through the rubble of their homes, saying they have seen few state rescue teams in the areas hit hardest by the devastating 7.2… pic.twitter.com/kmILBLbVUl— The Associated Press (@AP) June 26, 2026
Издирват се оцелели, хората са отчаяни
🇻🇪 Tragic update from Venezuela: The mother of the rescued baby Alana died protecting her with her body during the earthquake collapse in La Guaira.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 27, 2026
Baby survived thanks to her mom’s sacrifice. Truly heartbreaking.
Rest in peace.
Source: The Sun / Writer: Lucas… https://t.co/zw23CQGebZ
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Отчаяни венецуелци и спасителни екипи издирват оцелели след предишното земетресение. Чуждестранните спасителни екипи и хуманитарната помощ едва започнаха да пристигат в опустошените райони почти два дни след трусовете, отбелязва Ройтерс.
CCTV captured the terrifying moment a building began to collapse as a powerful 7.5 magnitude earthquake struck Venezuela pic.twitter.com/HkZikPLQk9— Surajit (@surajit_ghosh2) June 26, 2026
Правителството съобщи, че 172 души остават затрупани, 920 са загинали и 3 360 са ранени, докато на един уебсайт са регистрирани над 50 000 души, обявени за изчезнали.
Разочарованието нарастваше поради оскъдното оборудване и неравномерната държавна подкрепа за спасителните операции, след като земетресенията с магнитуд 7,2 и 7,5 опустошиха части от Каракас и околните райони в сряда вечерта.
Доклад на ООН оцени преките щети на около 6,7 милиарда долара. Град Морон, намиращ се близо до епицентъра, все още е без електроенергия, съобщи пред Ройтерс местният началник на пожарната.
Creo que es el video más impactante que he visto justo cuando empieza el terremoto en Caracas en la zona de los palos grandes y cae el edif.— Ťŏny 🗯️ ↬ 𝕏 (@tony_vet) June 25, 2026
Es espeluznante 😱😢🆘 #Venezuela #Sismo
Video de @jeremiasloscher pic.twitter.com/SmXDfLb7HW
Чуждестранни спасителни екипи – включително и от страни, които отдавна са в конфликт с Венецуела – започнаха да пристигат късно в четвъртък и вчера.
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