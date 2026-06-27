Изпратиха британски спасителен екип във Венецуела

Британски спасителен екип беше изпратен във Венецуела, където броят на жертвите от опустошителните земетресения в сряда достигна почти 1 000, предаде ДПА. Екипът от 68 души, съставен от служители на пожарните служби от цялата страна, замина в петък от базата на Кралските въздушни сили "Брайз Нортън" заедно с шест специализирани кучета за търсене и хуманитарен персонал. Още: САЩ изпращат военни кораби и самолети на помощ на Венецуела

Най-силното земетресение от век насам

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Земетресенията от сряда с магнитуд 7,2 и 7,5 бяха сред най-силните, които са засягали Венецуела от повече от век насам, и бяха усетени в целия регион.

Местните власти съобщиха, че 920 души са загинали, а 3 360 са ранени при земетресенията, като се очаква броят на жертвите да продължи да нараства.

Великобритания е изпратила членове на британския екип за спешна медицинска помощ, които да се подготвят за допълнително медицинско разгръщане.

Правителството също така е отпуснало и 2 милиона лири хуманитарно финансиране, за да подпомогне реакцията на бедствието. Междувременно Министерството на външните работи потвърди, че всички британски служители са в безопасност и са налице, след като британското посолство в Каракас беше повредено при земетресенията.

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