Изключително опасно и тревожно: Иран осъди ОАЕ

Иранското министерство на външните работи публикува изявление, в което осъжда посещението на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху в Обединените арабски емирства, съобщи АП. В изявление, споделено в Telegram, ведомството отбеляза, че Международният наказателен съд (МНС) е издал заповед за арест на Нетаняху, като подчерта, че "присъствието на престъпник, чиито ръце са оцапани с кръвта на стотици хиляди невинни хора и който е подсъдим пред международни съдилища, е изключително опасно и тревожно". Още: Израел е ликвидирал призори лидера на "Хамас". Прикрива ли следи Нетаняху?

Изключително опасно и тревожно

В изявлението се подчертава също, че регионът преживява "един от най-нестабилните периоди в историята" поради военната агресия на Израел срещу Иран.

Министерството предупреди ОАЕ и другите страни в региона, че ако искат да възстановят мира и стабилността в Близкия изток, трябва да престанат да "предоставят платформа" на израелския режим.

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху посети Абу Даби и се срещна с президента на Обединените арабски емирства (ОАЕ) шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян в неделя. Към момента няма коментар от страна на кабинета на Нетаняху или на Министерството на външните работи на ОАЕ.

Припомняме, че посещението се състоя, след като по-рано този месец израелският вестник "Аарец" (Haaretz) съобщи, че шейх Мохамед е предупредил Нетаняху - седмица и половина преди 7 октомври 2023 г. - че "Хамас" планира мащабна операция срещу Израел. Според вестника това предупреждение не е било предадено на израелските разузнавателни служби или на армията.

Нетаняху, който отрече информацията и заплаши вестника със съдебни действия, е изправен пред трудна кампания за преизбиране. Лидери на опозицията обвиняват премиера, че носи отговорност за пропуските в сигурността, предшествали атаката на "Хамас" на 7 октомври.

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ОАЕ отказаха коментар по публикацията на "Аарец", но заявиха, че поддържат "открити и директни канали за комуникация" с Израел още от установяването на дипломатически отношения през 2020 г. По-рано източник от ОАЕ заяви пред "Ройтерс", че страната обсъжда въпроси на сигурността с други държави чрез "съответните институции", а не "на ниво национални лидери".

По-рано тази година ОАЕ отрекоха президентът шейх Мохамед да се е срещал с Нетаняху, след като през май кабинетът на израелския премиер обяви, че той е направил "тайно посещение" в страната от Персийския залив и се е срещнал с президента.

По това време източник, запознат със срещата, съобщи, че Нетаняху и шейх Мохамед са се срещнали на 26 март в Ал Аин - оазис в емирство Абу Даби, разположен близо до границата с Оман.

След като станаха обект на атаки по време на конфликта с Иран, ОАЕ засилиха връзките си със САЩ и Израел - държава, с която установиха отношения в резултат на "Авраамовите споразумения" от 2020 г. Отношенията с Израел осигуряват на ОАЕ лост за регионално влияние и уникален канал за връзка с Вашингтон.

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