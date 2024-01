Откриха останките на дете, изчезнало преди 20 години (СНИМКИ)

Останките на Логан са открити през септември 2022 г. Идентифицирането им е станало възможно благодарение на сътрудничеството между местната полиция и частна компания от Тексас - специализирана в областта на генеалогията и геномното секвениране. Използвайки развита техника на секвениране на ДНК, компанията е констатирала съвпадение с генетичния код от намерените останки с този на членове на семейството.

