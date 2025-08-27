Касапница в католическо училище в САЩ: Мъж откри огън по децата (ВИДЕО)

Въоръжен мъж в черно уби две деца и рани 17 други души в сряда, когато откри огън по ученици, посещаващи литургия в католическо училище в Минеаполис, съобщиха властите. Нападателят, мъж на около 20 години, е изстрелял десетки патрони през прозорците на църквата и след това е посегнал на живота си, казаха служители. Според тях той е бил въоръжен с ловна пушка и пистолет, предаде Reuters.

Местните болници съобщиха, че лекуват 15 деца и двама възрастни, като много от тях са с огнестрелни рани.

Заподозряният стрелец в католическо училище в Минесота е мъртъв, казаха пред CNN в сряда двама представители на правоприлагащите органи, запознати с въпроса, скоро след като губернаторът Тим ​​Уолц оплака още един „ужасяващ акт на насилие“.

Властите казаха, че стрелецът не е имал дълго криминално минало. Те не съобщиха името му и казаха, че се опитват да идентифицират мотива. Правоприлагащите органи разследваха множество онлайн видеоклипове, за да определят дали са публикувани от стрелеца, според двама източника, пожелали анонимност, пише още Reuters. ОЩЕ: Насред Манхатън и в Невада: Куп убийства при масови стрелби (ВИДЕО)

Three people were killed and 20 injured in a shooting at a Catholic school in Minneapolis, USA — Reuters



At the time of the shooting, students were attending mass at a church located near the school in south Minneapolis, Minnesota, Reuters reports.



Тръмп е информиран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че е бил информиран за стрелбата и посочи, че ФБР е на място. „Моля, присъединете се към мен в молитва за всички участници!“ каза той в социалните мрежи.

Министерството на вътрешната сигурност на САЩ поддържа връзка с местните власти и следи ситуацията, каза министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем в социалните медии.

Подробности за училището

Стрелбата е станала два дни след началото на училището в католическото училище Annunciation, частно основно училище с около 395 ученици, свързано с римокатолическа църква в жилищен район в югоизточната част на най-големия град в Минесота. Местна телевизия показа как родители се крият под жълта полицейска лента и извеждат ученици от училището.

Стрелбите в американски училища

Училищни стрелби се случват редовно в САЩ, което стимулира продължаващите дебати относно законите за носене на оръжие и безопасността в училище. Има повече от 140 подобни инцидента досега тази година, според базата данни за стрелба в училище K-12. ОЩЕ: Най-малко 17 души загинаха при нападение в бар в Еквадор