Oxfam: Милиардерите имат повече пари и политическа власт от всякога

Международната хуманитарна организация Oxfam публикува годишния си доклад за нарастващото неравенство в света, изразявайки загриженост, че милиардерите не само са по-богати от всякога, но и затвърждават контрола си върху политиката, медиите и социалните мрежи, пише Al Jazeera.

Докладът също така подчертава разрастващата се пропаст между имащите и нямащите в свят, обзет от конфликти и множествени протести.

Според доклада на благотворителната организация свръхбогатите са 4000 пъти по-склонни да акумулират политическа власт и да притежават всички компании за социални медии. Данните се оповестяват умишлено в момент, съвпадащ с откриването на годишната среща на Световния икономически форум в Давос.

Богатите - все по-богати

Според анализа на Oxfam, колективното богатство на милиардерите се е увеличило с 2,5 трилиона долара през 2025 г., което е почти еквивалентно на общото богатство, притежавано от по-бедната половина на човечеството - общо около 4,1 милиарда души.

Миналата година беше и първият път, в който в света имаше повече от 3000 милиардери, а най-богатият човек в света Илон Мъск имаше повече от половин трилион долара.

Богатството на хората със деветцифрено състояние по света се е увеличило с 16% през 2025 г. и вече е 18,3 трилиона долара.

От началото на пандемията насам финансовите притежания на милиардерите са се увеличили с 81%, докато за пръв път от десетилетия крайната бедност вече устойчиво се задълбочава, а 25% от цялото световно население няма сигурна прехрана.

Само тези 2,5 трилиона долара, които милиардерите са спечелили през миналата година, ще са достатъчни крайната бедност по целия свят да бъде елиминирана 26 пъти.

Годишният доклад на благотворителната организация за нарастващото неравенство беше публикуван, за да съвпадне с откриването на годишната среща на Световния икономически форум в Давос, Швейцария. Срещата всяка година е домакин на близо 1000 от най-богатите хора в света, политически лидери, както и шепа поканени активисти.

Темата на тазгодишната среща е "Духът на диалога".

Кантрол върху политици, икономики и медии

В годишния си доклад обаче Oxfam твърди, че свръхбогатите все повече контролират средствата за комуникация, включително както традиционните, така и по-модерните медии.

В него се посочват като примери Джеф Безос, милиардерът собственик на Amazon, който купува The Washington Post, Мъск, който придобива Twitter/X, Патрик Сун-Шионг, който поема вестник Los Angeles Times и крайнодесният милиардер Венсан Болор, притежаващ френския CNews.

"Прекомерното влияние, което свръхбогатите имат върху нашите политици, икономики и медии, задълбочава неравенството и ни отдалечава от пътя към справяне с бедността", коментираизпълнителният директор на Oxfam International Амитабх Бехар.

"Правителствата трябва да се вслушват в нуждите на хората по въпроси като качествено здравеопазване, климатични промени и данъчна справедливост", добави Бехар.

Oxfam също така изчисли, че милиардерите са 4000 пъти по-склонни да заемат политически постове от обикновените граждани и цитира Световно проучване на ценностите в 66 държави, при което почти половината от всички анкетирани признават, че богатите често купуват избори в страните си.

"Нарастващата пропаст между богатите и останалите създава политически дефицит, който е изключително опасен и неустойчив", каза Бехар.

Протести срещу елита

Според данните миналата година е имало 142 значителни антиправителствени протеста в 68 държави, на които властите обикновено са реагирали с насилие.

"Правителствата правят грешни избори, за да се подмазват на елита и да защитават богатството си, като същевременно потискат правата на хората. Те пък от своя страна са гневни на това колко недостъпен и непоносим е станал животът им", каза Бехар.

Според Световния икономически форум сред участниците в тазгодишната среща в Давос са "близо 850 от най-добрите изпълнителни директори и председатели на съвети на директорите в света", както и политически лидери, сред които президентът на САЩ Доналд Тръмп, канадският премиер Марк Карни и китайският вицепремиер Хе Лифенг.

В допълнение към политическата си дейност, Oxfam е и организация за подпомагане, предоставяща хуманитарна помощ в страни по целия свят.