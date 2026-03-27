"Пет нощи в дома на Епстийн": Скандална игра превзема училищата в САЩ

Скандална игра, наречена "Пет нощи в дома на Епстийн", се разпространява в американските училища. В нея учениците играят ролите на жертви, опитващи се да избягат от острова на Джефри Епстийн. Подхранвана от видеоклипове в платформи на Meta, TikTok и YouTube, тя привлече вниманието на учениците въпреки опитите да бъде блокирана.
ОЩЕ: Норвежката принцеса Мете-Марит: Бях манипулирана и измамена
Родителите и преподавателите са разтревожени, казвайки, че играта омаловажава реалното сексуално насилие и може да дестабилизира децата.
Играчите се преструват на жертви на сексуално насилие, хванати в капан на прословутия остров на покойния Джефри Епстийн. Героите трябва да маневрират покрай охранителни камери и палми, да се ориентират в слабо осветени стаи и в крайна сметка да избегнат изненадващи атаки от осъдения сексуален престъпник. За да спечелят, те трябва да оцелеят пет нощи на острова, без да позволят на Епстийн да ги открие и малтретира.
A controversial browser game called "Five Nights at Epstein's" is spreading in US schools, where students play as victims trying to escape Jeffrey Epstein's island.— Clash Report (@clashreport) March 26, 2026
