"Пет нощи в дома на Епстийн": Скандална игра превзема училищата в САЩ

27 март 2026, 7:27 часа
Снимка: Getty Images/Guliver
Скандална игра, наречена "Пет нощи в дома на Епстийн", се разпространява в американските училища. В нея учениците играят ролите на жертви, опитващи се да избягат от острова на Джефри Епстийн. Подхранвана от видеоклипове в платформи на Meta, TikTok и YouTube, тя привлече вниманието на учениците въпреки опитите да бъде блокирана.

Родителите и преподавателите са разтревожени, казвайки, че играта омаловажава реалното сексуално насилие и може да дестабилизира децата.

Играчите се преструват на жертви на сексуално насилие, хванати в капан на прословутия остров на покойния Джефри Епстийн. Героите трябва да маневрират покрай охранителни камери и палми, да се ориентират в слабо осветени стаи и в крайна сметка да избегнат изненадващи атаки от осъдения сексуален престъпник. За да спечелят, те трябва да оцелеят пет нощи на острова, без да позволят на Епстийн да ги открие и малтретира.

Виолета Иванова Отговорен редактор
