Поредна оставка в кабинета на Тръмп: Падна главата на министъра на ВМС на САЩ

Пентагонът обяви оставката на министъра на Военноморските сили на САЩ Джон Фелан, съобщи BBC. Той стана поредният американски военен чиновник, който загуби поста си с встъпването в длъжност на Доналд Тръмп и министъра на отбраната Пийт Хегсет. Официалният представител на Министерството на отбраната Шон Парнел съобщи, че Фелан напуска незабавно поста си, а изпълняващ длъжността министър ще бъде неговият заместник Хунг Као. Още: Доналд Тръмп очевидно е най-глупавият човек, сядал някога на Пенсилвания Авеню 1600

Поредна оставка

За оставката на Фелан стана в момент, когато продължава войната на САЩ и Израел срещу Иран, а американските военноморски сили продължават морската блокада в Ормузкия пролив. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че блокадата на Иран ще продължи, но властите на тази страна я разглеждат като нарушение на споразумението за примирие.

ВМС на САЩ не обясниха с какво е свързано уволнението на Фелан.

В началото на април Хегсет уволни началника на щаба на сухопътните войски на САЩ Ранди Джордж.

След завръщането на Тръмп в Белия дом вече над 10 високопоставени военни загубиха постовете си, сред които председателят на Обединения комитет на началниците на щабовете генерал Чарлз Браун, началникът на щаба на ВМС адмирал Лиза Франкети, заместник-началникът на щаба на ВВС генерал Джим Слайф и началникът на военното разузнаване Джефри Круз.

Въпреки това, както пише "Ню Йорк таймс", позовавайки се на анонимни служители, работата на Фелан в министерството е била съпътствана от конфликти с ръководството на Пентагона, включително с Хегсет и със заместник-министъра на отбраната Стивън Файнбърг. Причината за напрегнатите отношения са били "стилът на управление, лични разногласия и други въпроси", се посочва в публикацията.

Източници на CNN съобщават, че Фелан е бил в конфликт с Хегсет вече няколко месеца. При това шефът на Пентагона смяташе, че той реализира твърде бавно програмата за строителството на новите бойни кораби, а също така беше недоволен от преките контакти на Фелан с Тръмп. Министърът на отбраната ги разглеждаше като опит да действа зад гърба му.

Джон Фелан беше сред крупните дарители на президентската кампания на Тръмп.

