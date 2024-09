Прехванаха руски военен самолет над Аляска (ВИДЕО)

Командването на въздушно-космическата отбрана на Северна Америка публикува видеозапис на прехващането на руски военен самолет в ПВО на Аляска. Инцидентът е от 23 септември, предаде NEXTA.

„Поведението на един руски Су-35 беше небезопасно, непрофесионално и застраши всичко – не е това, което бихте видели в професионални военновъздушни сили“, заяви командирът на Северното командване на Съединените щати и Командването на въздушно-космическата отбрана на Северна Америка, генерал Грегъри М. Гийо.

