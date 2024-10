Президентът на Мексико: Време е за жени (ВИДЕО)

Клаудия Шейнбаум положи клетва като първата жена президент на Мексико, наследявайки страна, обхваната от гангстерско насилие и икономическа несигурност заради противоречивите реформи, приети от нейната мощна управляваща партия, пише AFP.

„Време е за жени“, каза тя в първата си реч като президент и под аплодисментите на депутатите от управляващата партия.

„Жените пристигнаха, за да оформят съдбата на нашата красива нация", подчерта Шейнбаум, предава BBC.

Шейнбаум обеща да „консолидира здравните услуги в най-висококачествената безплатна система за обществено здравеопазване“ и да създаде още 300 000 места за висше образование в нови държавни гимназии и университети.

„Здравеопазването и образованието са права на мексиканския народ, а не привилегии или стоки", настоя тя.

