Първият човек, обиколил Луната, загина в самолетна катастрофа (ВИДЕО)

Ръководителят на НАСА Бил Нелсън отдаде почит на Андерс в социалните медии с публикация на емблематичното изображение на Земята, изгряваща над лунния хоризонт, като каза, че бившият пилот на ВВС „е предложил на човечеството сред най-големите дарове, които един астронавт може да даде“.

Музеят на наследствените полети близо до Бърлингтън, Вашингтон, на който той е съосновател, потвърди, че Андерс е загинал при самолетен инцидент.

ОЩЕ: Почина командир на "Аполо 10"



Според телевизионната станция KCPQ-TV, филиал на Fox в Такома, Андерс е управлявал ретро едномоторен T-34 Mentor на военновъздушните сили, който е притежавал.

На видеозаписи, показани на KCPQ, се вижда самолет, който се спуска от небето преди да се блъсне във водата точно на брега.

Завършил Военноморската академия на САЩ и пилот на ВВС, Андерс се присъединява към НАСА през 1963 г. като член на третата група астронавти.

Той е част от екипажа на „Аполо 8“, който през 1968 г. извършва първия в историята пилотиран полет към Луната. Командир на полета е Франк Борман, Андерс пилотира лунния модул, а Джеймс Ловел управлява командния модул.

"Аполо 8", първоначално планиран за 1969 г., беше отложен заради опасения, че руснаците ускоряват собствените си планове за пътуване около Луната до края на 1968 г. Това дава на екипажа едва няколко месеца да тренира за историческата, но много рискована мисия.

ОЩЕ: Като герой: В Анкара посрещнаха първия турски астронавт (ВИДЕО)



На Бъдни вечер през 1968 г. по време на мисията „Аполо 8“, използвайки дълъг обектив и цветен филм, Андерс прави емблематичната снимка, която нарича „Изгревът на Земята“. На нея се виждат лунната повърхност и Земята в лунна орбита.

Изображението, улавящо ярко както красотата, така и крехкостта на Земята в необятния космос, се смята за една от най-влиятелните фотографии в историята, широко смятана за вдъхновение на екологичното движение.

„Стигнахме чак до Луната, за да открием Земята“, казва по-късно Андерс.

Astronaut William Anders, a member of the Apollo 8 crew, has died in a plane crash



William Anders, the former Apollo 8 astronaut who took the iconic "Earthrise" photo showing the planet as a shadowed blue marble from space in 1968, was killed Friday when the plane he was… pic.twitter.com/L3YHQxtfEE