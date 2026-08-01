Спорт:

Нарисувал Търново 2000 пъти: Защо властта забрани на художника Борис Денев да докосва четката?

01 август 2026, 19:30 часа 941 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/ЖИВОПИС/ART/ MUSIC
Нарисувал Търново 2000 пъти: Защо властта забрани на художника Борис Денев да докосва четката?

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Борис Денев е един от най-значимите български живописци от първата половина на XX век. Той е известен най-вече като майстор на пейзажа, но работи също в областта на историческата живопис, портрета, рисунката и военната документалистика. Освен художник, Денев е учител, публицист, общественик и изследовател на проблемите на художественото образование.

Кратки биографични данни

Борис Денев е роден на 7 февруари 1883 г. в Търново в семейството на занаятчии и отраства в среда, която развива любовта му към българската история и архитектура. Първоначално работи като учител в родния си край. Макар първоначално да е самоук художник, още първата му самостоятелна изложба през 1909 г. получава голям успех и му позволява да финансира обучението си в Германия.

Между 1909 и 1914 г. Денев следва живопис в Художествената академия в Мюнхен при известните професори Лео фон Льофц, Карл фон Маар и Анджело Янк. Обучението в Мюнхен оказва силно влияние върху неговата техника, композиция и отношението му към светлината и цвета.

Творчество

След завръщането си в България работи като военен художник към Министерството на войната (1914–1935). По време на Балканските войни и Първата световна война той създава множество рисунки и живописни произведения, документиращи бойните действия, живота на войниците и военните лагери. Днес тези творби имат не само художествена, но и голяма историческа стойност.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Българската Мадона: Майсторът, който ни остави най-емблематичните портрети на българката

Но Борис Денев е преди всичко пейзажист. Сред любимите му теми са Велико Търново, Янтра, старите български къщи, българските планини, манастири, средновековни крепости. Особено силно е свързан с родния си град. Смята се, че е създал над 2000 пейзажа, посветени на Велико Търново.

Снимка: Facebook/ЖИВОПИС/ART/ MUSIC

Освен пейзажи, Денев рисува значими исторически композиции. Сред известните му произведения са: "Патриарх Евтимий се прощава с търновци", сцени от българското Средновековие; портрети на възрожденци.

Работа в Италия

През 20-те години художникът прекарва известно време в Италия. Там рисува градски пейзажи, архитектурни паметници и средиземноморски гледки.

Още: Бунтът на снахата на Вазов: Ексцентричната Елисавета, първа дръзнала да рисува голи тела от натура

Обществена дейност

Борис Денев не се ограничава само с живописта. Той пише статии, разработва идеи за художественото образование. През 1905 г. създава своя труд "Рисуванието", в който защитава значението на рисуването за развитието на децата и обучението по изобразително изкуство.

След 9 септември 1944 г. с установяването на новата власт той е арестуван и прекарва месеци в затвор и лагер. Изключен е от Съюза на българските художници и в продължение на години му е забранено да излага свои творби. 

Въпреки това Борис Денев не спира да рисува. Едва през 1956 г. е възстановен в Съюза, а през 1967 г. е официално реабилитиран и удостоен със званието "Заслужил художник".

Снимка: Facebook/ЖИВОПИС/ART/ MUSIC

Семейство

Негова съпруга е Мара Грозева, дъщеря на известния индустриалец и кмет на София Грозю Грозев. Дъщеря му Славка Денева също е художник. През 1983 г. тя дарява голяма част от архива на художника на Съюза на българските художници. Благодарение на това днес са съхранени негови картини, рисунки, ръкописи, фотографии и документи. Още: Художничката, която никога не подписа нито една картина: Гениалната и отхвърлена Славка Денева

Отличия и признание

След смъртта му творчеството му получава все по-голямо признание. Днес негови произведения се намират в Националната художествена галерия, Софийската градска художествена галерия, регионалните художествени галерии, както и в множество частни колекции.

Художествената галерия във Велико Търново носи неговото име и съхранява една от най-богатите колекции от негови творби.

Днес Борис Денев е признат като един от класиците на българската живопис. Особено важен остава приносът му за художественото пресъздаване на старопрестолно Търново, което той превръща в една от най-разпознаваемите теми в българското изобразително изкуство.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
българи художници Невъзпятите герои авторски Борис Денев
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Лица
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес