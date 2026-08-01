Нарисувал Търново 2000 пъти: Защо властта забрани на художника Борис Денев да докосва четката?

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Борис Денев е един от най-значимите български живописци от първата половина на XX век. Той е известен най-вече като майстор на пейзажа, но работи също в областта на историческата живопис, портрета, рисунката и военната документалистика. Освен художник, Денев е учител, публицист, общественик и изследовател на проблемите на художественото образование.

Кратки биографични данни

Борис Денев е роден на 7 февруари 1883 г. в Търново в семейството на занаятчии и отраства в среда, която развива любовта му към българската история и архитектура. Първоначално работи като учител в родния си край. Макар първоначално да е самоук художник, още първата му самостоятелна изложба през 1909 г. получава голям успех и му позволява да финансира обучението си в Германия.

Между 1909 и 1914 г. Денев следва живопис в Художествената академия в Мюнхен при известните професори Лео фон Льофц, Карл фон Маар и Анджело Янк. Обучението в Мюнхен оказва силно влияние върху неговата техника, композиция и отношението му към светлината и цвета.

Творчество

След завръщането си в България работи като военен художник към Министерството на войната (1914–1935). По време на Балканските войни и Първата световна война той създава множество рисунки и живописни произведения, документиращи бойните действия, живота на войниците и военните лагери. Днес тези творби имат не само художествена, но и голяма историческа стойност.

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Но Борис Денев е преди всичко пейзажист. Сред любимите му теми са Велико Търново, Янтра, старите български къщи, българските планини, манастири, средновековни крепости. Особено силно е свързан с родния си град. Смята се, че е създал над 2000 пейзажа, посветени на Велико Търново.

Снимка: Facebook/ЖИВОПИС/ART/ MUSIC

Освен пейзажи, Денев рисува значими исторически композиции. Сред известните му произведения са: "Патриарх Евтимий се прощава с търновци", сцени от българското Средновековие; портрети на възрожденци.

Работа в Италия

През 20-те години художникът прекарва известно време в Италия. Там рисува градски пейзажи, архитектурни паметници и средиземноморски гледки.

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Обществена дейност

Борис Денев не се ограничава само с живописта. Той пише статии, разработва идеи за художественото образование. През 1905 г. създава своя труд "Рисуванието", в който защитава значението на рисуването за развитието на децата и обучението по изобразително изкуство.

След 9 септември 1944 г. с установяването на новата власт той е арестуван и прекарва месеци в затвор и лагер. Изключен е от Съюза на българските художници и в продължение на години му е забранено да излага свои творби.

Въпреки това Борис Денев не спира да рисува. Едва през 1956 г. е възстановен в Съюза, а през 1967 г. е официално реабилитиран и удостоен със званието "Заслужил художник".

Снимка: Facebook/ЖИВОПИС/ART/ MUSIC

Семейство

Негова съпруга е Мара Грозева, дъщеря на известния индустриалец и кмет на София Грозю Грозев. Дъщеря му Славка Денева също е художник. През 1983 г. тя дарява голяма част от архива на художника на Съюза на българските художници. Благодарение на това днес са съхранени негови картини, рисунки, ръкописи, фотографии и документи. Още: Художничката, която никога не подписа нито една картина: Гениалната и отхвърлена Славка Денева

Отличия и признание

След смъртта му творчеството му получава все по-голямо признание. Днес негови произведения се намират в Националната художествена галерия, Софийската градска художествена галерия, регионалните художествени галерии, както и в множество частни колекции.

Художествената галерия във Велико Търново носи неговото име и съхранява една от най-богатите колекции от негови творби.

Днес Борис Денев е признат като един от класиците на българската живопис. Особено важен остава приносът му за художественото пресъздаване на старопрестолно Търново, което той превръща в една от най-разпознаваемите теми в българското изобразително изкуство.