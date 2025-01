Руски световни шампиони по фигурно пързаляне са пътували в разбилия се в САЩ самолет (СНИМКИ И ВИДЕО)

Федерацията по фигурно пързаляне в САЩ е потвърдила, че на борда на разбилия се самолет във Вашингтон са пътували състезатели. "Състезателите, треньорите и членове на техните семейства са се връщали у дома от Учито, където се е провеждал шампионатът на САЩ по фигурно пързаляне.", се казва в изявление на Федерацията, съобщи NBC News.

От Федерацията не допълват други подробности и не уточняват имената на спортистите, които са били на борда на самолета на American Airlines, който се сблъска с учебен военен хеликоптер.

По информация на ТАСС и Sports.ru на борда на самолета са пътували световните шампиони от 1994 г. Евгения Шишкова и Вадим Наумов. По-късно източник на ТАСС допълни, че сред пътниците е била и бронзовата медалистка от шампионата на СССР Инна Волянская.

❗️ Kremlin media reports that Russian national pairs figure skating champions Evgenia Shishkova and Vadim Naumov were on board the plane that crashed near Washington, DC



Shishkova and Naumov won the world pairs figure skating title in 1994. In 1998, they ended their athletic… pic.twitter.com/cFg92gb3g4