Тръмп пак се размечта и само си присвоява: Венецуела ще е 51-ият щат на САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Венецуела би могла да се превърне в 51-вия федерален щат на родината му. Това обобщи АФП. Още: Една опозиция се завърна: Мачадо успя да се прибере във Венецуела

Най-голямата победа

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В речта си на митинг в Корпус Кристи, Тексас, Тръмп заяви, че САЩ са на път да получат един милиард барела петрол от Венецуела. Той описа американската интервенция във Венецуела, която приключи с ареста на тогавашния президент Николас Мадуро, като "най-голямата победа в историята на петролната индустрия".

Тръмп заяви също, че петролът от Венецуела не струва нищо на американските данъкоплатци.

След това той похвали настоящото състояние на отношенията на САЩ с южноамериканската държава, което би могло да доведе до превръщането ѝ в "много проспериращ" 51-ви щат.

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