САЩ депортираха погрешка заподозрян в най-големия обир на бижута в страната

САЩ случайно депортира мексикански гражданин, заподозрян в най-големия обир на бижута в историята на страната. Според Associated Press, мъжът откраднал диаманти, рубини, смарагди, злато и луксозни часовници на стойност около 100 милиона долара.

Заподозреният Джесън Нилън Присила Флорес беше арестуван през август 2025 г. През декември той беше депортиран в Еквадор без знанието на прокурорите, които подготвяха наказателни обвинения.

Депортацията фактически го премахна от юрисдикцията на САЩ. Адвокатът на Флорес сега е поискал от съда да прекрати делото, твърдейки, че правителството фактически е изоставило делото, като депортира подсъдимия.

