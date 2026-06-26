Илон Мъск подава ръка на Венецуела след земетресенията

Компанията SpaceX на американския милиардер Илон Мъск съобщи в социалната мрежа "X", че ще предоставя безплатен сателитен интернет до 25 юли на клиентите на услугата "Старлинк" в засегнатите от разрушителните земетресения райони на Венецуела. "Хората, засегнати от разрушителните земетресения във Венецуела, ще получат безплатна услуга до 25 юли. Тя ще е както за нови, така и за вече съществуващи клиенти", пише в публикацията в "X".

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"Също така работим за бързото разполагане на терминали "Старлинк" и за възстановяване на свързаността в най-тежко засегнатите райони", добавя компанията SpaceX.

Венецуела бе разтърсена от две мощни земетресения с магнитуд 7.2 и 7.5 по Рихтер малко след 18:00 часа в сряда местно време. Епицентърът на първия трус е бил западно от Морон на карибското крайбрежие на Венецуела, на около 168 км западно от Каракас. Второто земетресение е последвало минута по-късно, като епицентърът му е бил на 16 км югозападно от Морон.

Вече е потвърдена смъртта на най-малко 235 души. Към момента 1520 ранени са настанени в болници. Около 250 сгради са частично или напълно разрушени.