САЩ категорични: Нито един кораб не премина през американската блокада в Ормузкия проток

15 април 2026, 0:32 часа
Снимка: iStock
Над 10 000 американски моряци, морски пехотинци и въздушни сили, заедно с повече от дузина военни кораби и десетки самолети, изпълняват мисията за блокада на корабите, влизащи и излизащи от ирански пристанища. През първите 24 часа нито един кораб не премина през американската блокада, а 6 търговски съда се подчиниха на указанията на американските сили да се обърнат и да влязат отново в иранско пристанище на Оманския залив. Това съобщиха от Централното американско командване CENTCOM.

"Блокадата се прилага безпристрастно спрямо съдове на всички нации, влизащи или излизащи от ирански пристанища и крайбрежни зони, включително всички ирански пристанища на Арабския залив и Оманския залив. Американските сили подкрепят свободата на корабоплаването за съдовете, преминаващи през Ормузкия проток към и от пристанища, които не са ирански", се казва още в съобщението.

Изявлението на американското командване контрастира рязко предишните съобщения. По-рано днес различни източници обявиха, че поне четири кораба, свързани с Иран, включително два, които са посетили ирански пристанища, са пресекли Ормузкия проток въпреки началото на военноморската блокада, наложена от САЩ с решение на президента Доналд Тръмп. Данните са за проследяване на кораби от различни платформи, анализирани и потвърдени от BBC Verify. Според MarineTraffic товарният кораб „Кристиана“ е пресякъл пролива в понеделник след началото на блокадата. Той е акостирал в иранското пристанище Бандар Имам Хомейни.

Елин Димитров Отговорен редактор
САЩ Ормузкия пролив блокада Ормузки проток война Иран
