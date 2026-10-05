САЩ следят какво става с чумата в Русия, там опитват да ограничат информацията

Белият дом следи внимателно данните за белодробна чума в Русия. Новината, че лаборантка в Шелехов, Иркутска област, е починала след заразяване с белодробна чума, достигна до Вашингтон. Следим информацията и карантинните мерки - това е съобщил източник от Белия дом пред Axios.

"Администрацията на Тръмп е наясно с епидемията, наблюдава я и претегля вариантите", заяви говорител на Белия дом.

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Междувременно руското изданието "Люди Байкала" отбелязва, че губернаторът Игор Кобзев споменава смъртта на 28-годишната лаборантка Дария Шипилова едва за втори път в списъка си с най-важните регионални събития за седмицата - след съобщенията за нападения от мечки и ваксините срещу грип. Той цитира данни от Роспотребнадзор, който преди това заяви, че Шипилова е починала от "пневмония с неизвестна етиология". Няколко болници и родилен дом в Иркутск са затворени за триседмична карантина, а Централната районна болница в Шелехов е също под карантина - там е починала Шипилова.

Забележително е, че официалните медии и властите са започнали да изтриват публикации за чумата. Например, публикация от властите в Байкалск, с която се иска от хората да не посещават Шелехов, остана активна само около 2 часа. А прокремълският телевизионен канал РЕН ТВ в Telegram изтри всичките пет публикации за разпространението на чумата.

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