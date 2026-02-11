Спорт:

"ДПС - Ново начало" видяха добра новина в номинацията на Гюров (ВИДЕО)

11 февруари 2026, 14:50 часа 259 прочитания 0 коментара
"ДПС - Ново начало" видяха добра новина в номинацията на Гюров (ВИДЕО)

"Винаги има и една добра новина. Нека да кажем добрата новина. Никой няма да може да каже, че г-н Делян Пеевски определи служебния премиер", каза заместник-председателят на парламентарната група на "ДПС - Ново начало" Искра Михайлова пред медиите в парламента във връзка с номинацията на Андрей Гюров за служебен министър-председател. Припомняме, че петима от включените в списъка с възможни служебни министър-председатели заявиха готовност да поемат поста, като сред тях бе и Андрей Гюров.

Останалите бяха заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев, както и неговите заместнички Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Чия е отговорността?

Тя напомни, че "ДПС - Ново начало" още по време на консултациите са настоявали, че служебният премиер тряба да е максимално отдалечен от всички политически сили и по възможност да има уменията, познаването на държавните институции и работата им, да гарантира честни избори и нормално функциониране на държавните институции в периода на работа на служебното правителство.

"Днес г-жа президентът на България взе решение и номинира г-н Гюров за служебен премиер. Г-н Гюров е тясносвързан с политическа сила. Г-н Гюров беше председател на парламентарната група на ПП-ДБ, той никога не е крил своята принадлежност", коментира Михайлова. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според нея от тук нататък отговорността е на изцяло на президента на Републиката и предложения от нея служебен премиер. ОЩЕ: Сачева: Служебният кабинетът ще бъде на ПП-ДБ и на Йотова (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
служебен кабинет Искра Михайлова Андрей Гюров 51 Народно събрание ДПС ново начало
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес