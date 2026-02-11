"ДПС - Ново начало" видяха добра новина в номинацията на Гюров (ВИДЕО)

"Винаги има и една добра новина. Нека да кажем добрата новина. Никой няма да може да каже, че г-н Делян Пеевски определи служебния премиер", каза заместник-председателят на парламентарната група на "ДПС - Ново начало" Искра Михайлова пред медиите в парламента във връзка с номинацията на Андрей Гюров за служебен министър-председател. Припомняме, че петима от включените в списъка с възможни служебни министър-председатели заявиха готовност да поемат поста, като сред тях бе и Андрей Гюров.

Останалите бяха заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев, както и неговите заместнички Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Чия е отговорността?

Тя напомни, че "ДПС - Ново начало" още по време на консултациите са настоявали, че служебният премиер тряба да е максимално отдалечен от всички политически сили и по възможност да има уменията, познаването на държавните институции и работата им, да гарантира честни избори и нормално функциониране на държавните институции в периода на работа на служебното правителство.

"Днес г-жа президентът на България взе решение и номинира г-н Гюров за служебен премиер. Г-н Гюров е тясносвързан с политическа сила. Г-н Гюров беше председател на парламентарната група на ПП-ДБ, той никога не е крил своята принадлежност", коментира Михайлова.

Според нея от тук нататък отговорността е на изцяло на президента на Републиката и предложения от нея служебен премиер. ОЩЕ: Сачева: Служебният кабинетът ще бъде на ПП-ДБ и на Йотова (ВИДЕО)