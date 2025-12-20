Спорт:

САЩ удариха цели на "Ислямска държава" в Сирия

20 декември 2025, 07:33 часа 216 прочитания 0 коментара
САЩ удариха цели на "Ислямска държава" в Сирия

Американските военни предприеха мащабни удари срещу десетки цели на терористичната групировка "Ислямска държава" (ИД) в Сирия в отговор на атаката миналата седмица в пустинен район в централната сирийска провинция Хомс, при която загинаха двама американски войници и един цивилен преводач, предадоха Ройтерс и ДПА, позовавайки се на американски официални представители. През последните месеци водената от САЩ коалиция срещу терористичната организация нанесе няколко въздушни удара и проведе наземни операции в Сирия, насочени срещу предполагаеми членове на "Ислямска държава". В операциите често участваха и членове на сирийските сили за сигурност. 

Още: Конгресът одобри нова помощ за Украйна, ограничи Тръмп да изтегля американски военни от Европа

Тръмп отвръща на удара

Снимка: Getty images

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща да отвърне на удара, след като Вашингтон обвини "Ислямска държава" за атаката. 

"По-рано днес американските сили започнаха ОПЕРАЦИЯ "HAWKEYE STRIKE" в Сирия за ликвидирането на бойци, инфраструктура и оръжейни складове на "Ислямска държава" в пряк отговор на атаката срещу американските сили, която се случи на 13 декември в Палмира, Сирия", написа министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет в публикация в "Екс". 

"Това не е началото на война – това е декларация за отмъщение", продължи Хегсет, като добави: "Днес преследвахме и убихме нашите врагове. Много от тях. И ще продължим". 

Още: Американски военни превзеха петролен танкер край Венецуела (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Тръмп написа в социалната си мрежа "Трут соушъл", че сирийската власт напълно подкрепя ударите и че САЩ "нанасят много сериозно отмъщение". 

Американски официален представител заяви, че ударите са поразили над 70 цели в централната част на Сирия и са били извършени от изтребители Ф-15 (McDonnell Douglas F-15 Eagle) и А-10 (Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II), заедно с хеликоптери "Апачи" (Boeing AH-64 Apache) и ракетни пускови установки "HIMARS". 

Сирия потвърди своята твърда решимост да се бори с "Ислямска държава" и да гарантира, че тя "няма да има убежища на сирийска територия", се посочва в изявление на Министерството на външните работи в Дамаск. 

На 13 декември двама американски войници и американски преводач бяха убити в град Палмира при атака, извършена от нападател, който атакува конвой от американски и сирийски сили, преди да бъде застрелян. Трима други американски войници също бяха ранени при нападението. Тогава Пентагонът заяви, че войниците са изпълнявали мисия в подкрепа на текущите операции срещу "Ислямска държава" и тероризма в региона, а президентът Доналд Тръмп обеща, че САЩ ще отмъстят за атаката. 

На територията на Сирия в момента има около 1000 американски войници. 

Министерството на външните работи на Сирия представи извършителя на атаката като член на сирийските сили за сигурност, който е бил заподозрян, че подкрепя "Ислямска държава". 

Още: Конгресът готви удар по Тръмп - ограничава изтеглянето на американски военни от Европа, а САЩ остават лидер в НАТО

В момента начело на сирийската власт са бивши бунтовници, които миналата година свалиха дългогодишния лидер Башар Асад след 13-годишна гражданска война, и включва членове на бившия клон на терористичната организация "Ал Каида" в Сирия, които се отцепиха от групировката и влязоха в конфликт с "Ислямска държава". Сирия сътрудничи на коалицията, ръководена от САЩ, срещу ИД, като миналия месец сирийският президент Ахмед аш Шараа бе на посещение в Белия дом и обсъди укрепването на отношенията и регионални въпроси с Тръмп, отбелязва Ройтерс.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
САЩ американски военни "Ислямска държава"
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес