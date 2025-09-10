САЩ за дроновете над Полша: Подкрепяме съюзниците си от НАТО

Американският посланик в НАТО заяви, че Вашингтон подкрепя съюзниците си, след като дронове нарушиха въздушното пространство на Полша през нощта и бяха посрещнати от противовъздушната отбрана на НАТО, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

„Ние подкрепяме нашите съюзници от НАТО пред лицето на тези нарушения на въздушното пространство и ще защитим всеки сантиметър от територията на НАТО“, написа посланикът на САЩ в алианса Матю Уитакър в X.