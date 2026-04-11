САЩ започват деблокиране на Ормузкия проток: Новина от Тръмп и "позитивна атмосфера" в Исламабад (ВИДЕО и СНИМКА)

Американският перзидент Доналд Тръмп заяви в събота, че Съединените щати са започнали „процеса на деблокиране на Ормузкия проток “, като за пореден път атакува държави, които според него не правят достатъчно, за да осигурят сигурността на този ключов морски маршрут, блокиран от Иран, предаде френският уважаван всекидневник Le Monde. „Сега започваме процеса на прочистване на Ормузкия проток като услуга за страни по света, включително Китай, Япония, Южна Корея, Франция, Германия и много други“, написа американският президент в своята платформа Truth Social. Според него е невероятно, че "им липсва смелостта или волята да свършат работата сами".

Доналд Тръмп също така атакува медиите, които според него твърдят, че Иран печели войната срещу Съединените щати, „когато в действителност всички знаят, че губят и то много“.

Иранско-американските преговори започнаха

Междувременно в Исламабад започнаха преговорите между Иран и САЩ, предаде френското издание, позовавайки се на съобщения на иранските медии в събота.

Позовавайки се по-специално на „напредъка, постигнат по време на преговорите, и ограничаването на атаките от ционисткия режим в южен Бейрут в Ливан“ , иранските агенции Fars и Tasnim посочиха, че е било „решено да започнат преговори между Иран и Съединените щати в Исламабад“ , без да уточняват нито дневния ред, нито формата, пряк или непряк.

Други ирански агенции, Mehr и Isna, публикуваха същата информация, след като пакистанският премиер Шехбаз Шариф, който прие двете делегации поотделно, обяви началото на преговорите.

POV: Iranian journalists in #Islamabad for Iran–US #ceasefire talks, sending us hotel videos like it’s a travel vlog!



Meanwhile we’re watching like: “Bhai, reporting hai ya vacation reels chal rahe hain?”#IranUS pic.twitter.com/TyyvtA7UUx — Consulate General of the I.R. Iran in Mumbai (@IRANinMumbai) April 11, 2026

"Атмосферата е позитивна"

"Ал Джазира" отебялзва, че разговорите са продължили малко под два часа и според източници, те са преминали в положителна атмосфера.

Обсъдени са редица въпроси, включително някои от спорните точки, като медията говори и за напредък за случващото се в Ливан.

Някои източници предполагат, че операциите на Израел вече ще бъдат ограничени до юг и няма да има по-нататъшни удари в Бейрут. Според ирански източници е имало и известно движение към размразяване на иранските активи, пише още "Ал Джазира". ОЩЕ: В навечерието на преговорите в Исламабад: Срещи с посредника и израелски атаки в Ливан (ВИДЕО)

Talks between Iran and the U.S

have begun in Islamabad following intensive consultations Progress includes reduced Israeli attacks from Beirut to southern Lebanon (seen as a step toward a ceasefire) and U.S agreement to release Iran’s blocked assets, pending technical discussions pic.twitter.com/KnUIkp7EQH — Iran embassy in Seoul (@IraninSKorea) April 11, 2026