Семейството на Джей Ди Ванс се увеличава

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и съпругата му Уша очакват четвъртото си дете. "Много сме щастливи да споделим новината, че Уша е бременна с нашето четвърто дете. То ще е момче. Уша и бебето са добре и ние с нетърпение очакваме, то да се роди в края на юли", пише двойката в изявление.

Ванс, който е на 41 години е третият най-млад вицепрезидент в историята на САЩ. Съпругата му Уша е на 40 години и е адвокат по професия. Двамата имат две момчета на 8 и на 5 годинки и едно момиче на 4 годинки.

Двойката се е запознава в Йейлския университет, във факултета му по право, и се ожени през 2014 г.

За последно бебе се е раждало в семейството на президент или на вицепрезидент на САЩ през август 1963 г. Става дума за Патрик Кенеди, сина на президента Джон Кенеди и съпругата му Джаки. Бебето се ражда преждевременно и умира два дни по-късно, пише БТА.

Виолета Иванова
