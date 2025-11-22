Шедьовър на политическо лицемерие: Тръмп обърна палачинката за кмета на Ню Йорк (ВИДЕО)

Празник и фиеста на лицемерието в политиката, учебникарски пример защо хората не понасят професионалните политици – в това се превърна срещата на американския президент Доналд Тръмп с новия кмет на Ню Йорк Зохран Мамадани. Докато Мамдани се бореше да спечели новия си пост и веднага след като го спечели, Тръмп избълва такива змии и гущери срещу него, каквито остават в историята:
- Можете да си изберете измежду комунист и бандит – и те избраха комуниста
- "Комунист": Тръмп ще се срещне с новия кмет на Ню Йорк
Двамата, обаче, се срещнаха в Белия дом – и изведнъж от нападките и обидите не остана и следа, разтопиха се като димна следа в ясно, слънчево синьо небе. А въпросите на журналистите очертаха картината на лицемерието, нарисувана с размах от Тръмп:
Журналистически въпрос: Републиканците (по-точно кандидатът им Елийз Стефаник) многократно обрисуваха г-н Мамдани като "джихадист" в предизборната кампания. Мислите ли, че сега в Овалния кабинет е дошъл джихадист?
Отговорът на Тръмп: Не, не – това беше кампания, а понякога казваш някои неща в кампания ... Срещнах се с човек (Мамдани), който е много рационален. Срещнах се с човек, който наистина иска да види Ню Йорк отново като велик град:
Reporter: Elise Stefanik has campaigned on calling Mamdani a jihadist. Do you think you’re standing next to a jihadist?— Clash Report (@clashreport) November 21, 2025
Trump: No...pic.twitter.com/FCqc7lL4Qd
Журналистически въпрос: Ще се чувствате ли удобно да живеете в Ню Йорк с кмет Мамдани? (Тръмп публично говореше как жители на Ню Йорк щели да тръгнат да бягат от града, да станат емигранти)
Отговорът на Тръмп: Да, бих се чувствал удобно. Съгласни сме за много повече, отколкото мислех. Бих се чувствал много удобно и още повече след сегашната ни среща (Между второ и трето изречение Тръмп обяснява как имало несправедливо отношение към Мамдани).
Reporter: Would you feel comfortable living in New York City under a Mamdani administration?— Clash Report (@clashreport) November 21, 2025
Trump: Yeah, I would.pic.twitter.com/jUSw3S875L
Trump:— Clash Report (@clashreport) November 5, 2025
Miami will be the refuge for those fleeing communism in New York City. They flee.
"I live New York City, but I’m trying to leave. I don’t want to live in a communist regime." pic.twitter.com/nABzzpW9eI
Журналистически въпрос към Мамдани: Потвърждавате ли, че мислите за г-н Тръмп като за човек с идеологически разбирания, подобни на фашизма?
Отговорът на Мамдани: Мисля, че фокусът е върху предстоящата работа. Определям се за демократ-социалист. Може да има идеологически различия, но полето на съгласието е работата, която трябва да се свърши, за да се превърне Ню Йорк в град, който хората могат да си позволят.
Коментар на Тръмп: Няма проблем. По-лесно е да кажеш „да“. Не ми пречи:
Reporter to Mamdani: Are you affirming that you think President Trump is a fascist?— Clash Report (@clashreport) November 21, 2025
Trump: That's okay. You can just say yes. I don't mind.pic.twitter.com/fnxdQ9Se03
И още реплики от Тръмп – ще му помагам, няма да му вредя. Голяма помощ – защото искам Ню Йорк да е велик град. И аз се промених много, откакто за пръв път влязох в Овалния офис – сега съм много по-добър. Мисля, че той ще изненада някои консерватори. Искам да го поздравя – колкото по-добре се справя, толкова по-щастлив ще съм. Поздравления, г-н кмет:
Trump on Zohran Mamdani:— Clash Report (@clashreport) November 21, 2025
I expect to be helping him, not hurting him.pic.twitter.com/gj3pd61VO0
Trump on Zohran Mamdani:— Clash Report (@clashreport) November 21, 2025
I think he's gonna surprise some conservative people.pic.twitter.com/3QlcBSUyia
Trump on Zohran Mamdani:— Clash Report (@clashreport) November 21, 2025
I think you will have a really great Mayor.
The better he does, happier I am.
We will be helping him. pic.twitter.com/y0x8rrjUuS