Студио Actualno:

Шедьовър на политическо лицемерие: Тръмп обърна палачинката за кмета на Ню Йорк (ВИДЕО)

22 ноември 2025, 15:32 часа 495 прочитания 0 коментара
Шедьовър на политическо лицемерие: Тръмп обърна палачинката за кмета на Ню Йорк (ВИДЕО)

Празник и фиеста на лицемерието в политиката, учебникарски пример защо хората не понасят професионалните политици – в това се превърна срещата на американския президент Доналд Тръмп с новия кмет на Ню Йорк Зохран Мамадани. Докато Мамдани се бореше да спечели новия си пост и веднага след като го спечели, Тръмп избълва такива змии и гущери срещу него, каквито остават в историята:

Двамата, обаче, се срещнаха в Белия дом – и изведнъж от нападките и обидите не остана и следа, разтопиха се като димна следа в ясно, слънчево синьо небе. А въпросите на журналистите очертаха картината на лицемерието, нарисувана с размах от Тръмп:

Журналистически въпрос: Републиканците (по-точно кандидатът им Елийз Стефаник) многократно обрисуваха г-н Мамдани като "джихадист" в предизборната кампания. Мислите ли, че сега в Овалния кабинет е дошъл джихадист?

Отговорът на Тръмп: Не, не – това беше кампания, а понякога казваш някои неща в кампания ... Срещнах се с човек (Мамдани), който е много рационален. Срещнах се с човек, който наистина иска да види Ню Йорк отново като велик град:

Журналистически въпрос: Ще се чувствате ли удобно да живеете в Ню Йорк с кмет Мамдани? (Тръмп публично говореше как жители на Ню Йорк щели да тръгнат да бягат от града, да станат емигранти)

Отговорът на Тръмп: Да, бих се чувствал удобно. Съгласни сме за много повече, отколкото мислех. Бих се чувствал много удобно и още повече след сегашната ни среща (Между второ и трето изречение Тръмп обяснява как имало несправедливо отношение към Мамдани).

Журналистически въпрос към Мамдани: Потвърждавате ли, че мислите за г-н Тръмп като за човек с идеологически разбирания, подобни на фашизма?

Отговорът на Мамдани: Мисля, че фокусът е върху предстоящата работа. Определям се за демократ-социалист. Може да има идеологически различия, но полето на съгласието е работата, която трябва да се свърши, за да се превърне Ню Йорк в град, който хората могат да си позволят.

Коментар на Тръмп: Няма проблем. По-лесно е да кажеш „да“. Не ми пречи:

И още реплики от Тръмп – ще му помагам, няма да му вредя. Голяма помощ – защото искам Ню Йорк да е велик град. И аз се промених много, откакто за пръв път влязох в Овалния офис – сега съм много по-добър. Мисля, че той ще изненада някои консерватори. Искам да го поздравя – колкото по-добре се справя, толкова по-щастлив ще съм. Поздравления, г-н кмет:

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
