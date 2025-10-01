Войната в Украйна:

"Ще бъде чудесно": Тръмп близо до споразумение с "Харвард"

01 октомври 2025, 06:04 часа 452 прочитания 0 коментара
"Ще бъде чудесно": Тръмп близо до споразумение с "Харвард"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред репортери във вторник, че неговата администрация е близо до финализиране на сделка с Харвард за възстановяване на загубата от 2,4 милиарда долара федерални субсидии, предаде АП. "Ние сме в процес, много близо сме... Те ще платят около 500 милиона долара и ще управляват професионални училища", заяви Тръмп по време на подписването на изпълнителна заповед във вторник в Овалния кабинет.

"Всичко, което трябва да направите, е да го документирате. Ще бъде чудесно", каза Тръмп на министъра на образованието Линда МакМахон. След това той подписа изпълнителна заповед за "масивно ускоряване на изследванията в областта на детския рак и оползотворяване на изключителния потенциал на изкуствения интелект".

Залповете срещу "Харвард"

Припомняме, че министърът на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноем нареди да бъде прекратено сертифицирането на програмата за чуждестранни студенти и обменни посетители на Харвардския университет. Това означава, че "Харвард" вече не може да записва чуждестранни студенти, а съществуващите чуждестранни студенти трябва да се прехвърлят или да загубят правния си статут.

Ръководството на "Харвард" е създало опасна среда в кампуса, като позволява на антиамерикански, про-терористични агитатори да тормозят и физически да нападат хора, включително много еврейски студенти, заяви Ноем. Голяма част от тези, които възпрепятстват нормалната учебна среда, са чуждестранни студенти. Ръководството на Харвард допълнително улеснява и участва в координирана дейност с Китайската комунистическа партия, включително приема и обучава членове на паравоенна група на ККП, съучастници в уйгурския геноцид.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Администрацията държи "Харвард" отговорен за насърчаване на насилието, антисемитизма и за координиране с ККП в университета", каза министърът. Ноем заяви: "За университетите е привилегия, а не право да приемат чуждестранни студенти и да се възползват от по-високите си такси за обучение, за да подпомогнат финансирането на своите многомилиардни програми. "Харвард" имаше много възможности да постъпи правилно. Отказа. Те губят сертификацията на програмата си за студенти и посетители в резултат на неспазването на закона. Нека това послужи като предупреждение към всички университети и академични институции в цялата страна. На 16 април 2025 г. Ноем поиска "Харвард" да предостави информация за престъпността и неправомерните действия на чуждестранните студенти в университета. Министърът предупреди, че отказът да се спази тази заповед ще доведе до прекратяване на сертифицирането.

Съвместна правителствена работна група установила, че "Харвард" не е успял да се изправи срещу широко разпространената расова дискриминация. Еврейските студенти в университета са били обект на широко разпространени обиди, физическо нападение и сплашване, без смислен отговор от ръководството на "Харвард".

Почти 60% от еврейските студенти съобщават, че изпитват "дискриминация, стереотипи или негативни пристрастия в колежа заради техните възгледи за текущите събития.”

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Доналд Тръмп Харвард САЩ
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес