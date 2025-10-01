"Ще бъде чудесно": Тръмп близо до споразумение с "Харвард"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред репортери във вторник, че неговата администрация е близо до финализиране на сделка с Харвард за възстановяване на загубата от 2,4 милиарда долара федерални субсидии, предаде АП. "Ние сме в процес, много близо сме... Те ще платят около 500 милиона долара и ще управляват професионални училища", заяви Тръмп по време на подписването на изпълнителна заповед във вторник в Овалния кабинет.

"Всичко, което трябва да направите, е да го документирате. Ще бъде чудесно", каза Тръмп на министъра на образованието Линда МакМахон. След това той подписа изпълнителна заповед за "масивно ускоряване на изследванията в областта на детския рак и оползотворяване на изключителния потенциал на изкуствения интелект".

Залповете срещу "Харвард"

Припомняме, че министърът на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноем нареди да бъде прекратено сертифицирането на програмата за чуждестранни студенти и обменни посетители на Харвардския университет. Това означава, че "Харвард" вече не може да записва чуждестранни студенти, а съществуващите чуждестранни студенти трябва да се прехвърлят или да загубят правния си статут.

Ръководството на "Харвард" е създало опасна среда в кампуса, като позволява на антиамерикански, про-терористични агитатори да тормозят и физически да нападат хора, включително много еврейски студенти, заяви Ноем. Голяма част от тези, които възпрепятстват нормалната учебна среда, са чуждестранни студенти. Ръководството на Харвард допълнително улеснява и участва в координирана дейност с Китайската комунистическа партия, включително приема и обучава членове на паравоенна група на ККП, съучастници в уйгурския геноцид.

"Администрацията държи "Харвард" отговорен за насърчаване на насилието, антисемитизма и за координиране с ККП в университета", каза министърът. Ноем заяви: "За университетите е привилегия, а не право да приемат чуждестранни студенти и да се възползват от по-високите си такси за обучение, за да подпомогнат финансирането на своите многомилиардни програми. "Харвард" имаше много възможности да постъпи правилно. Отказа. Те губят сертификацията на програмата си за студенти и посетители в резултат на неспазването на закона. Нека това послужи като предупреждение към всички университети и академични институции в цялата страна. На 16 април 2025 г. Ноем поиска "Харвард" да предостави информация за престъпността и неправомерните действия на чуждестранните студенти в университета. Министърът предупреди, че отказът да се спази тази заповед ще доведе до прекратяване на сертифицирането.

Съвместна правителствена работна група установила, че "Харвард" не е успял да се изправи срещу широко разпространената расова дискриминация. Еврейските студенти в университета са били обект на широко разпространени обиди, физическо нападение и сплашване, без смислен отговор от ръководството на "Харвард".

Почти 60% от еврейските студенти съобщават, че изпитват "дискриминация, стереотипи или негативни пристрастия в колежа заради техните възгледи за текущите събития.”