ООН одобри нова военна сила против бандите в Хаити

Съветът за сигурност на ООН одобри във вторник нова международна сила, която да се сражава с престъпните банди в Хаити, предаде ДПА. Новата сила, която ще се състои от 5500 военни, ще замени сегашната мисия, която е предвождана от Кения и чийто мандат изтича на 2 октомври.

Коя ще е новата военна сила?

Дванадесет от 15-те членове на Съвета за сигурност гласуваха в подкрепа на новата сила, а Китай, Русия и Пакистан се въздържаха. Хаити от дълго време не може да се справи с могъщи престъпни банди, които понастоящем контролират 90% от столицата Порт-о-пренс. Карибската страна с население от около 12 милиона души е най-бедната в Америките.

Столицата на Хаити може да бъде завладяна от престъпни банди, ако международната общност не увеличи помощта за подкрепяната от ООН мисия за сигурност в карибската държава, предупреди в доклад ръководителят на ООН Антонио Гутереш.

В доклада се казва, че са необходими повече средства, оборудване и персонал за ръководените от Кения сили, и се допълва, че всяко по-нататъшно забавяне рискува „катастрофален“ колапс на институциите за сигурност в Хаити и „може да позволи на бандите да завладеят целия столичен район“ на Порт-о-Пренс.

