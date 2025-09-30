Войната в Украйна:

На живо: Наркокартел уби три момичета. Аржентина избухна в протести (ВИДЕО И СНИМКИ)

30 септември 2025, 10:35 часа 230 прочитания 0 коментара
На живо: Наркокартел уби три момичета. Аржентина избухна в протести (ВИДЕО И СНИМКИ)

Измъчване и убийство на две жени и тийнеджърка бяха показани в реално време в Аржентина и предизвикаха мащабни протести и ареста на шестима души от наркобанда, съобщи CNN. Жестоките убийства предизвикаха вълна от възмущение в страната. Жертвите са 20-годишните братовчеди Морена Вери и Бренда дел Кастильо, както и 15-годишната Лара Гутиерес. Телата им са открити погребани в предградие на Буенос Айрес на 24 септември. По данни на следствието те са били убили пет дни преди това след конфликт с наркобандата.

С "летална смес от различни лекарства" : Обвиниха лекар за 15 убийства в Берлин

Отвличането

Според полицията момичета са били отвлечени с лъжливо обещание за парти, а след това обвинени в кражба на наркотици. На записа на тяхното убийство се чува глас, който казва: "Ето какво се случва с тези, които крадат наркотици от мен".

Още: "Ей сега ще те убия": Капанът на насилието и зловещата картина на фемицид в България

По думите на министъра по сигурността на провинция Буенос Айрес Хавиер Алонсо мъченията и убийствата на момичетата са били предавани на живо чрез частна група в социалните мрежи към 45 лица.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Губернаторът на провинцията определи случилото се като "наркофемицид", като подчерта връзката на убийството с наркотърговията и възможен мотив - отмъщение. Задържани са шестима заподозрени, а други шестима се издирват. 

Убийства на жени

Смъртта на момичетата предизвика масови демонстрации, в които участниците призоваха да се спре насилието върху жени в страната. По данни на организацията Casa del Encuentro за първите осем месеца на 2025 г. са били убити 164 жени.

Още: 12 трупа и мълчание от полицията: Действа ли нов сериен убиец? (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Аржентина Убийства жени наркокартел
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес