На живо: Наркокартел уби три момичета. Аржентина избухна в протести (ВИДЕО И СНИМКИ)

Измъчване и убийство на две жени и тийнеджърка бяха показани в реално време в Аржентина и предизвикаха мащабни протести и ареста на шестима души от наркобанда, съобщи CNN. Жестоките убийства предизвикаха вълна от възмущение в страната. Жертвите са 20-годишните братовчеди Морена Вери и Бренда дел Кастильо, както и 15-годишната Лара Гутиерес. Телата им са открити погребани в предградие на Буенос Айрес на 24 септември. По данни на следствието те са били убили пет дни преди това след конфликт с наркобандата.
Отвличането
Според полицията момичета са били отвлечени с лъжливо обещание за парти, а след това обвинени в кражба на наркотици. На записа на тяхното убийство се чува глас, който казва: "Ето какво се случва с тези, които крадат наркотици от мен".
По думите на министъра по сигурността на провинция Буенос Айрес Хавиер Алонсо мъченията и убийствата на момичетата са били предавани на живо чрез частна група в социалните мрежи към 45 лица.
Губернаторът на провинцията определи случилото се като "наркофемицид", като подчерта връзката на убийството с наркотърговията и възможен мотив - отмъщение. Задържани са шестима заподозрени, а други шестима се издирват.
Убийства на жени
Смъртта на момичетата предизвика масови демонстрации, в които участниците призоваха да се спре насилието върху жени в страната. По данни на организацията Casa del Encuentro за първите осем месеца на 2025 г. са били убити 164 жени.
