"Ще понесат отговорност за радикално левите си лъжи": Тръмп заплаши поредно издание със съд

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще заведе дело срещу „Ню Йорк Таймс“ за публикуването на социологическо проучване, според което подкрепата за него сред избирателите намалява. „Проучването Times–Siena ще бъде добавено към иска ми срещу пропадащия „Ню Йорк Таймс“, написа Тръмп в социалната си платформа Truth Social.

„Те ще понесат пълна отговорност за всичките си радикално леви лъжи и злоупотреби“, добави той, цитиран от БГНЕС. „Фалшивите и измамни социологически проучвания трябва, на практика, да бъдат криминално престъпление“, каза още Тръмп.

Публикуваното проучване на „Ню Йорк Таймс“ и университета „Сиена“ показва, че едва 40% от американците одобряват работата на Тръмп – резултат, който съвпада с данните от редица други анкети, отчитащи спад в подкрепата към президента година след началото на втория му мандат.

