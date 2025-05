След "Путин е полудял": Тръмп нападна Зеленски и продължи - Путин иска цяла Украйна, това ще е падението на Русия

"Президентът Зеленски не прави услуга на страната си, като говори така, както го прави. Всичко, което излиза от устата му, създава проблеми, не ми харесва и по-добре да спре". Това написа американският президент Доналд Тръмп в профила си в собствената си социална мрежа Truth Social - и то след като говори пред камери следното: "Не ми харесва това, което прави Путин. Ни най-малко. Той убива хора. Нещо се е случило с този човек и това не ми харесва" - Още: Тръмп: Не знам какво, по дяволите, се случва с Путин, той убива много хора.

При все че пак критикува Зеленски и то на фона на трети ден жестоки въздушни удари, Тръмп обаче казва и следното: "Винаги съм имал много добри отношения с Владимир Путин от Русия, но нещо му се случи. Той направо е ПОЛУДЯЛ! Той ненужно убива много хора и не говоря само за войници. Ракети и дронове се изстрелват по градове в Украйна без никаква причина. Винаги съм казвал, че той иска ЦЯЛА Украйна, а не само парче от нея, и може би това се доказва, но ако го направи, това ще доведе до падането на Русия!".

After Russia's brutal attack on Ukraine, Trump kicks off by reminding us he had a "very good relationship" with Putin, says Putin has "gone CRAZY," blames Zelenskyy for “causing problems,” and—yet again—rants that “this war would never have started” if he were president. When… pic.twitter.com/kbKjAxgV1r