След съдебен спор: Тръмп може да даде интервю за CBS News

Белият дом води преговори с телевизия CBS News за ново участие на президента на САЩ Доналд Тръмп в предаването "60 минути", след като през юли "Paramount Skydance", компанията майка на CBS, се съгласи да плати 16 млн. долара, за да уреди съдебен спор с Тръмп, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Агенцията се позовава на съобщение в новинарския сайт "Semafor" в САЩ, който цитира представители на американската администрация.

Тръмп подаде съдебен иск срещу CBS за това, че миналата година телевизията е фаворизирала в популярното предаване "60 минути" съперничката му за президентските избори от Демократическата партия Камала Харис.

Новината за евентуално интервю на Тръмп идва след съобщения в американските медии, че "Paramount Skydance" ще обяви скоро придобиването на десноцентристката онлайн медия "The Free Press" и ще наеме нейния съосновател Бари Уайс за главен редактор на CBS News.

По-рано тази година бившият изпълнителен продуцент на "60 минути" Бил Оуенс подаде оставка, позовавайки се на опасения относно редакционната независимост. По-късно президентката на CBS News Уенди Макмеън също подаде оставка, като заяви, че тя и компанията имат различни виждания за бъдещето на медията.

Телевизия CBS неотдавна обяви също така, че през май следващата година ще спре "Късното шоу на Стивън Колбер", който често критикува Тръмп.