След съдебен спор: Тръмп може да даде интервю за CBS News

03 октомври 2025, 06:28 часа 161 прочитания 0 коментара
Белият дом води преговори с телевизия CBS News за ново участие на президента на САЩ Доналд Тръмп в предаването "60 минути", след като през юли "Paramount Skydance", компанията майка на CBS, се съгласи да плати 16 млн. долара, за да уреди съдебен спор с Тръмп, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Агенцията се позовава на съобщение в новинарския сайт "Semafor" в САЩ, който цитира представители на американската администрация.

Тръмп подаде съдебен иск срещу CBS за това, че миналата година телевизията е фаворизирала в популярното предаване "60 минути" съперничката му за президентските избори от Демократическата партия Камала Харис.

Новината за евентуално интервю на Тръмп идва след съобщения в американските медии, че "Paramount Skydance" ще обяви скоро придобиването на десноцентристката онлайн медия "The Free Press" и ще наеме нейния съосновател Бари Уайс за главен редактор на CBS News.

По-рано тази година бившият изпълнителен продуцент на "60 минути" Бил Оуенс подаде оставка, позовавайки се на опасения относно редакционната независимост. По-късно президентката на CBS News Уенди Макмеън също подаде оставка, като заяви, че тя и компанията имат различни виждания за бъдещето на медията.

Телевизия CBS неотдавна обяви също така, че през май следващата година ще спре "Късното шоу на Стивън Колбер", който често критикува Тръмп.

Виолета Иванова
